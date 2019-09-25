Международный фестиваль кино и телепрограмм "Радонеж" откроется в Москве 22 ноября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. XХIV Международный фестиваль кино и телепрограмм "Радонеж" пройдет в Москве с 22 по 25 ноября в Доме кино Союза кинематографистов России, сообщает в среду Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Приоритетным для фестиваля "Радонеж" является поиск произведений миссионерского направления, затрагивающих насущные проблемы возрождения семьи как основы общества и малой церкви, посвященных духовно-нравственному воспитанию молодежи, предлагающих художественно достоверное осмысление событий отечественной культуры на современном и историческом материале, в том числе на основе художественной литературы - экранизаций, формирующих здоровый образ жизни и позитивное мировоззрение, раскрывающих роль религии в жизни человека", - говорится в сообщении.

На фестиваль принимаются короткометражные и полнометражные кино- и телефильмы всех видов и жанров - игровые, документальные, просветительские (научно-популярные), анимационные, а также телепрограммы всех жанров от новостных сюжетов и репортажей, до очерков и телефильмов. Призы будут присуждаться по следующим номинациям: лучший полнометражный фильм (игровой, документальный, анимационный); лучший короткометражный фильм (игровой, документальный, анимационный); лучший телевизионный фильм (цикл передач) центральных и региональных студий; за лучшую режиссерскую работу; за лучшую операторскую работу; за лучший сценарий.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и Московского правительства. Учредители - православное братство "Радонеж" и продюсерский центр "Киновек" Лауреаты фестиваля награждаются серебряными медалями преподобного Сергия Радонежского, дипломами и ценными подарками от учредителей, организаторов и спонсоров, добавили в Синодальном отделе.