Мединский пообещал посмотреть фильм "Дылда"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский еще не видел фильм Кантемира Балагова "Дылда", накануне выдвинутый Российским оскаровским комитетом на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но посмотрит его в ближайшее время.

"Не смотрел, но посмотрю. Пока не видел", - сказал Мединский журналистам в среду.

Фильм "Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".