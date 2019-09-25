Фильм "Кролик Джоджо" не выйдет в российский прокат

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Прокат фильма "Кролик Джоджо" на данный момент не планируется", - сказал представитель компании, добавив, что комментировать решение не будет.

Фильм рассказывает историю маленького немецкого мальчика Джоджо, который потерял отца. Из-за чувства одиночества мальчик придумывает себе воображаемого друга - Адольфа Гитлера, который не похож на сложившийся образ нациста. Роль Гитлера исполнил сам режиссер, а мать мальчика сыграла Скарлетт Йоханссон.