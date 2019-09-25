Музей "Царское Село" может перейти к онлайн-продаже билетов для регулирования посещаемости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" в новом сезоне может перейти на электронное бронирование и продажу одиночных билетов, чтобы регулировать число посетителей, которое сейчас значительно превышает возможности его дворцов. Об этом сообщила ТАСС в среду директор музея Ольга Таратынова, уточнив, что поиск оптимального решения будет идти при участии экспертов Минкультуры РФ.

"Ситуация с посещаемостью такова, что в летний сезон, даже работая с 7:30 до 22:00, мы не можем принять всех желающих увидеть Янтарную комнату Екатерининского дворца, нужны регуляторы посещаемости. Одной из мер может стать введение электронного бронирования для всех одиночных посетителей, как в Лувре", - сказала Таратынова.

Электронная продажа билетов, по словам директора, позволит туристу более четко планировать свое время и приехать в Царскосельский музей к определенному сроку, когда он точно сможет попасть в Екатерининский дворец. Таратынова напомнила, что в 2018 году музей-заповедник посетили около 4 млн туристов, из которых примерно 1,8 млн человек побывали в Екатерининском дворце. Дворец единовременно может вмещать всего 800 человек.

Электронное бронирование уже действует для групп, которые привозят в музей турфирмы. По словам Таратыновой, сейчас у "Царского Села" заключено около 150 договоров с туристическими компаниями, которые в режиме автоматического бронирования приобретают билеты для своих клиентов. Еще одной мерой может стать введение особых дней для иностранных туристов. В музее рассчитывают также, что удастся перераспределить часть потоков за счет привлечения внимания туристов к другим объектам - например, в 2020 году ожидается открытие после реставрации первой очереди Александровского дворца.

Директор музея подчеркнула, что речь ни в коем случае не идет об ограничении доступа туристам из каких-то конкретных стран. "Дело не в туристах какой-то определенной национальности, а в том, что слишком много людей хотят увидеть Янтарную комнату", - сказала Таратынова. По данным музея, сейчас до 60-70% туристов в Царском Селе - жители стран Азии, прежде всего, Китая.

В минувший вторник в ходе обсуждения концепции развития музея ситуация с посещаемостью была охарактеризована как "коллапс", и руководство Минкультуры поставило задачу перед директором "Царского Села" и Департаментом музеев разработать систему мер по грамотному регулированию туристских потоков. Цель этих мер, с одной стороны, обеспечить россиянам доступ к культурному наследию, с другой - решить проблему многочасовых очередей, в которых стоят иностранные туристы.

Янтарная комната

Большой Царскосельский (Екатерининский) дворец, построенный в 1748-56 годах под руководством придворного обер-архитектора Елизаветы Петровны , Бартоломео Франческо Растрелли, считается одним из лучших образцов архитектуры русского барокко. В наши дни экспозиция этого дворца-музея охватывает почти 300-летнюю историю резиденции и знакомит с творчеством архитекторов, которые участвовали в его строительстве и отделке в XVIII-XIX веках, а также с достижениями реставраторов, возродивших дворец после Великой Отечественной войны. Самый знаменитый интерьер дворца, который современники называли чудом света, - Янтарная комната, подаренная Петру I прусским королем Фридрихом-Вильгельмом I, была похищена гитлеровцами и исчезла без следа. К 300-летию Санкт-Петербурга янтарный интерьер был воссоздан российскими мастерами из янтаря, доставленного из Калининграда. Работа над воссозданием янтарного кабинета длилась 24 года.