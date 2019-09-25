На интерактивной выставке на Ямале представлен орнамент раннего железного века

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Орнамент меандр эпохи раннего железного века представлен в виде музыкальных дорожек на интерактивной выставке "Лабиринты в мерзлоте", открывшейся в среду в Салехарде. Перевод осуществлялся с помощью специальной программы, сообщила ТАСС заведующая PR-отделом Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского Галина Гурьянова.

"Один из самых интересных экспонатов - перевод орнамента меандр, классического памятника Салехарда, в музыкальную форму. У нас есть специалисты из Санкт-Петербурга, которые написали программу и изложили реальные образы орнамента путем языка программирования в музыкальные фразы. Теперь они будут играть рядом с каждым орнаментом", - рассказала Гурьянова.

Она уточнила, что меандр - это орнамент, состоящий из беспрерывных прямых углов, который символизирует бесконечность жизни. "Любой орнамент - это не передача бытовой информации, а восприятие того, как ощущает человек вселенную, как он взаимодействует с ней. В данном случае меандр говорит о движении жизни, о бесконечности вселенной", - добавили Гурьянова.

Помимо меандра, на выставке представлены другие орнаменты, скопированные с изделий, обнаруженных при раскопках полуострова Ямал в разные периоды. Это раскопки cакрально-производственного центра Усть-Полуй (II век до н. э. - II век до н. э.), городища Бухта Находка (XII-XIV века), Войкарского (XIV-XIX века), Надымского (XVI-XVIII века), Полуйского (XVI-XVIII века) городков.

По словам Гурьяновой, изначально выставка задумывалась как интерактивное пространство для детей и взрослых с ограничениями по здоровью, но также будет интересно всем посетителям. Выставка продлится до 14 января 2020 года.