В Карелии запустят культурный проект к 80-летию "Зимней войны" между СССР и Финляндией

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 сентября. /ТАСС/. Центр развития социального туризма Карелии презентовал проект "Незнаменитая война. Уроки мира" к 80-летию Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. С конца сентября 2019 года по март 2020 года в российском регионе и Финляндии пройдут акции памяти, спектакли и радиопередачи, посвященные истории конфликта, сообщил журналистам в среду руководитель проекта Дмитрий Бобров.

"Мы не могли пройти мимо 80-летней годовщины войны, которая оставила неизгладимый след в истории Республики Карелия. Мы планируем широкие мероприятия, в том числе выездные, с привлечением большого количества жителей Карелии и туристов", - сказал Бобров.

Первым крупным мероприятием проекта станет премьера 30 сентября спектакля театральной лаборатории Тeatroom "Зимняя война". Белое/черное". Первый показ постановки пройдет в Петрозаводске, после чего спектакль представят в районах республики - Питкяранте, Суоярви, Лахденпохье и Костомукше.

Проект "Незнаменитая война" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, через который привлекут более 2,6 млн рублей на воплощение идеи. Ее авторы планируют благоустроить территорию в Питкярантском районе, где находится "Крест скорби" - памятный знак о погибших русских и финских солдатах в "Зимней войне", а также установить в этом месте знаки туристской навигации. Проект "Незнаменитая война" подразумевает создание специальной экскурсионной программы по местам, где проходили боевые столкновения двух армий, а также цикл научно-популярных передач, которые будут выходить на радио еженедельно.

Участники проекта возложат венки к памятнику жертвам "Зимней войны" в финском городе Суомуссалми. "Нам кажется, что и финны, и русские научились жить в мире и демонстрируют стремление к миру. Мы акцентируем внимание на том, что это не память о победе, это память о преодолении ужасов войны и недопущении подобного впредь", - отметил Бобров.

Память о "Зимней войне"

Авторы проекта ставят перед собой задачу рассказать как можно большему числу людей о "Зимней войне", которая в советский период российской истории долго замалчивалась и рассматривалась как предвестник Великой Отечественной войны. Кровопролитные бои, которые велись на территории Карелии, стали важной вехой в истории республики. Тем не менее, по словам руководителя проекта, жители Карелии так же, как и туристы, немного знают об истории этого конфликта, что отражается в невнимательном отношении к местам памяти этих событий.

Мемориал "Крест скорби", представляющий собой крест из двух женских фигур - матерей финского и советского солдат, в Питкярантском районе находится в неухоженном состоянии. Зимой к нему не всегда возможно подвести туристов, так как рабочие могут засыпать проход к нему собранным на трассе снегом.

"Инфраструктура мемориала совершенно не подготовлена к приему групп зимой. Мы хотим эти вопросы при помощи управления по туризму Карелии, туристско-информационного центра поднять в рамках нашего проекта, чтобы этот объект стал доступен для туристов круглогодично", - отметил Бобров.

"Зимняя война" между СССР и Финляндией продолжалась с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Причиной войны стал ряд взаимных территориальных и дипломатических претензий после объявления Финляндии о независимости (до революции 1917 года страна входила в состав Российской империи). Данные о количестве погибших в результате войны до сих пор разнятся - историки обеих стран называют цифры от 140 до 200 тыс. человек. Результатом войны стал Московский мирный договор, по которому к Советскому Союзу отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний, а Ладожское озеро полностью оказалось в границах советского государства.