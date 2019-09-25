Авторы концепций развития Российского этномузея могут войти в кадровый резерв Минкультуры

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минкультуры РФ видит в авторах концепций развития Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге (РЭМ) кадровый резерв музейного руководства России, сообщила в среду статс-секретарь - замглавы министерства Алла Манилова.

"Мы смотрим на вас с точки зрения нашего кадрового резерва руководителей, потому что для нас полезно к этому конкурсу подходить с точки зрения следующих назначений", - сказала она авторам концепций развития РЭМ после защиты в министерстве пяти представленных проектов развития музея.

Минкультуры РФ 12 августа объявило конкурс концепций развития РЭМ. Заявки на участие принимались до 6 сентября. В конкурсную комиссию под председательством Маниловой вошли директор департамента музеев Владислав Кононов, советник президента РФ Владимир Толстой, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова, председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, советник министра культуры РФ Кирилл Рыбак и другие.

На очной защите концепции развития музея было представлено пять претендентов. Их авторами стали нынешний директор музея Владимир Грусман, член-корреспондент РАН, завсектором отдела истории, археологии и этнографии Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН Александр Черных, директор музея "Невская застава" Анна Яковенко, научный сотрудник отдела внешних связей РЭМ Павел Лисицин, а также Юлия Купина, занимавшая ранее должность замдиректора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера).

Планы РЭМ

Ранее директор музея Грусман сообщил, что новая концепция развития музея разрабатывается с учетом предложений организаций, которые являются многолетними партнерами учреждения. В их числе - благотворительная организация "Центр развития "Анима", объединяющая детей, подростков и молодых людей с особыми потребностями и их родителей, школа-интернат №1 имени К. К. Грота для детей с нарушением зрения, а также Крымский этнографический музей, с которым РЭМ тесно сотрудничает с мая 2014 года.

РЭМ также планирует расширить программы стажировок для музейщиков. Он, по словам Грусмана, запустит программы, посвященные традиционной русской одежде и реставрации артефактов в связи с востребованностью опыта музея в этой сфере в профессиональном сообществе. Коллектив РЭМ займется разработкой и внедрением маршрутов, которые позволят учреждению утвердиться в роли городского туристского направления, и продолжит исследовательскую, издательскую и других традиционных виды деятельности, отметили в учреждении.

О музее

Российский этнографический музей, начавший свою историю как этнографический отдел Русского музея и выделившийся в отдельное учреждение в 1934 году, в наши дни является одним из крупнейших этнографических собраний в мире. В его коллекции - около полумиллиона экспонатов об истории 157 народов России и бывшего СССР.

Музей обладает одним из крупнейших этнографических собраний в мире, оно насчитывает свыше 530 тыс. единиц хранения. В их числе - подлинные вещи, широко использовавшиеся в повседневном быту, обрядах и праздниках, а также фотоотпечатки и рукописные материалы, этнографические рисунки и графические листы. В общей сложности в коллекциях музея представлены памятники культуры 158 народов и этнических групп России и сопредельных стран.