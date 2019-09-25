В Ульяновске установили бюст Сергея Есенина, 50 лет хранившийся в запасниках музея

УЛЬЯНОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Бюст поэта Сергея Есенина открыли в среду в сквере Ульяновского музея изобразительного искусства XX-XXI веков. Его автором является известный советский и российский скульптор Анатолий Бичуков.

"В 1961 году Анатолий Андреевич Бичуков, в будущем народный художник РСФСР, академик Российской академии художеств, создатель другого знакового для нашего региона памятника - Аркадию Александровичу Пластову, завершил работу над беломраморным скульптурным портретом Сергея Есенина. В 1970 году памятник был передан нашему областному художественному музею", - сказал на открытии губернатор региона Сергей Морозов.

Более 50 лет бюст находился в хранилище Ульяновского областного художественного музея. "Пришло время показать его людям", - добавил губернатор.

Заместитель директора по научной работе Ульяновского областного художественного музея Луиза Баюра отметила, что Бичуков увлекался творчеством Есенина с юных лет. "Он был погружен в поэзию Есенина, поэтому создал целый ряд произведений, посвященных поэту. Его работы можно встретить в Москве, в Калининграде, в Туле, естественно, в Рязани, в Константиново - на родине поэта. И вот теперь этот замечательный портрет Есенина будет украшать наш музейный двор", - сказала она.

Баюра добавила, что бюст открыли за год до юбилея поэта. "25 сентября по старому стилю 2020 года исполнится 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. Мы надеемся, что в этот день на территории дворика будет большая программа. Мы услышим стихи не только Сергея Есенина, но и Николая Клюева, с которым он приезжал сюда, в Симбирск, в 1915 году, и стихи его друзей, уроженцев Симбирска - Александра Ширяевца, Вольфа Эрлиха и других российских и зарубежных поэтов", - уточнила она.

Сергей Есенин (3 октября 1895 - 28 декабря 1925) - русский поэт, его творчество рассматривают в контексте т. н. новокрестьянской поэзии, поздние стихи относят к имажинизму.