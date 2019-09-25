Фонд Хворостовского проведет конкурс молодых музыкантов памяти оперного певца

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского проведет конкурс молодых музыкантов памяти оперного певца. Об этом сообщила в среду ТАСС вдова артиста, соучредитель фонда Флоранс Илли-Хворостовская.

"Миссия нашего фонда - продолжать благое дело Дмитрия Хворостовского, активно принимавшего участие в различных благотворительных акциях и поддерживавшего молодых исполнителей, - отметила она. - Пока конкурс находится на этапе разработки, мы планируем проводить его сразу в нескольких странах, включая Россию, Австрию и Великобританию".

По словам Илли-Хворостовской, возможно, этапы конкурса будут проходить в разных городах, включая Москву, Вену, Лондон и Красноярск - родной город певца. "Пока это только планы, но мы уже работаем над их реализацией", - заметила она, добавив, что фонд также планирует учредить стипендии для молодых оперных исполнителей.

21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится благотворительный концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям" при участии звезд мировой оперной сцены Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Ильдара Абдразакова, Луки Сальси и Екатерины Губановой, дирижеров Константина Орбеляна и Павла Клиничева. Собранные средства будут перечислены на лечение и поддержку онкобольных детей.

Первый такой благотворительный концерт, организованный самим певцом, состоялся 4 октября 2014 года в Государственном Кремлевском дворце. Акция также прошла в Уфе (2015 год) и в Большом театре (2016), в ней приняли участие Ильдар Абдразаков, Динара Алиева и Стивен Костелло.

В 2018 году на родине Хворостовского, в Красноярске, прошел очередной концерт, который посвятили памяти известного певца. Благодаря проекту на лечение подопечных "Русфонда" было перечислено в общей сложности более 50,9 млн руб., помощь получили 120 тяжелобольных детей из разных регионов России, подчеркнули организаторы.

Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского был создан в 2018 году.