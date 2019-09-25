Ростовский музтеатр откроет сезон спектаклем о танцовщице Иде Рубинштейн

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Ростовский государственный музыкальный театр представит балет "Болеро. Любовь и страсть", который посвящен актрисе и танцовщице Иде Рубинштейн. Как рассказали журналистам в Ростовском музыкальном театре, спектакль поставлен на музыку французских и испанских композиторов конца ХIX - начала XX веков, в том числе и на музыку Мориса Равеля.

"27, 28, 29 сентября первой премьерой 21 (89) сезона станет современный балет. В сотрудничестве с европейской организацией France Concert Ростовский музыкальный театр представит спектакль на музыку французских и испанских композиторов конца ХIX - начала XX веков, посвященный загадочной и неординарной женщине, провокационной актрисе и танцовщице Иде Рубинштейн", - сообщили в пресс-службе театра.

По словам балетмейстера-постановщика спектакля, лауреата VIII международного театрального форума "Золотой Витязь" и серебряного призера I федерального фестиваля "Театральный Олимп" Надежды Калининой, процесс подготовки этого спектакля был непростым.

"Очень рада, что у нас есть такая возможность - танцевать современную хореографию. По поводу личности Иды Рубинштейн, да, наверное, танцевать такую противоречивую, даже дерзкую женщину очень сложно", - рассказала журналистам балерина, исполняющая главную роль в спектакле, Екатерина Кужнурова.

В ноябре артисты театра вместе с этой постановкой отправятся в европейское турне по Франции и странам Бенилюкса. Всего с ноября по январь ростовчане покажут спектакль больше 50 раз.

Музыкальное произведение "Болеро" Мориса Равеля - одна из самых популярных в мире классических партитур. Мировая премьера постановки состоялась в 2016 году в Париже силами компании France Concert.

Ида Рубинштейн - российская танцовщица и актриса. Завоевала скандальную славу благодаря раскованному и самоуверенному характеру.