В Петербурге прошла российская премьера оцифрованного фильма Шукшина "Калина красная"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьерный показ отреставрированной кинокартины Василия Шукшина "Калина красная", которую перевели в цифровое качество, прошел вечером в среду в одном из старейших кинотеатров Санкт-Петербурга "Аврора".

"Сейчас редкая возможность для нас - показать, для вас - увидеть "Калину красную" на большом экране. Это новейшая реставрация "Мосфильма", мы их благодарим за постоянное сотрудничество, за то, что они нам предоставили возможность этого повторного проката", - рассказал перед премьерой известный кинокритик Антон Долин. Как накануне пояснили ТАСС в "Мосфильме", реставрация картины заняла около четырех месяцев. Фильм оцифровывался с оригинального съемочного негатива в разрешение 4К, что соответствует формату Ultra HD.

Фильм рассказывает о вышедшем на свободу воре-рецидивисте Егоре Прокудине по прозвищу "Горе", который отправляется в деревню к подруге по переписке Любе. Жизнь в деревне меняет героя, и он решает навсегда порвать с прошлым, однако его бывшие друзья не оставляют его в покое. Шукшин выступил и сценаристом, и исполнителем главной роли, и режиссером фильма. "Калина красная" появилась на экране в 1974 году, это последняя киноработа режиссера, - он умер через полгода после премьеры.

"Калина красная" - это фильм в достаточно редком даже для советского кино жанре, я бы сказал, трагедии, драмы, которая в финале вырастает до трагедии. Это первый его [Шукшина] цветной фильм, и этот цвет, особенно красный цвет, который вынесен в название, - это цвет рока, цвет крови, и это все достаточно явно существует на экране. Хотя шукшинская ирония и юмор - все это в полной мере здесь присутствует", - добавил Долин.

"Калина красная" участвовала в Берлинском кинофестивале в рамках программы" Форум" в 1975 году. Немецкий режиссер Райнер Вернер Фассбиндер включил эту картину в десятку своих любимых фильмов. 2 сентября 2019 года состоялась премьера отреставрированной копии на Венецианском кинофестивале в конкурсе классики мирового кино. Премьерный показ в Москве состоится в кинотеатре "Каро Октябрь" 28 сентября, а в кинотеатрах страны "Калина красная" появится в повторном прокате с 3 октября.

Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители" и шести полнометражных картин, в числе которых "Печки-лавочки". Также Шукшин стал лауреатом Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно). В 2019 году отмечается 90 лет со дня его рождения.