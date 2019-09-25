Умер художник Григорий Дервиз, оформивший станцию метро "Кузьминки"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Заслуженный художник России Григорий Дервиз, оформивший гостиницу "Москва", станцию столичного метро "Кузьминки", а также более 30 общественных зданий в Москве, Софии, Ташкенте, умер на 90-м году жизни. Об этом сообщила в среду пресс-служба Тверской областной картинной галереи.

Дервиз умер накануне, однако известно об этом стало только в среду вечером. "С глубоким прискорбием сообщаем, что 24 сентября 2019 года на 90-м году жизни скончался заслуженный художник РФ Григорий Георгиевич Дервиз", - говорится в сообщении.

Дервиз родился в 1930 году, учился в Московском высшем художественно-промышленном училище на отделении монументально-декоративной живописи. В 1960-1980 годах специализировался на монументальном искусстве, оформил более 30 зданий, в том числе гостиницу "Москва", а также станцию метро "Кузьминки". Затем переключился на графику, гравюру, мозаику, витраж, живопись, уточнили в галерее. Является автором материалов по теории и истории искусства, альбомов и каталогов.