Регулярные экскурсии начнутся на выставке "Время и космос" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Регулярные экскурсии с 28 сентября запустят на выставке "Время и космос", посвященной измерению времени и часам в космосе, в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе выставочного центра.

"Каждый выходной день в 16:00 посетители экспозиции смогут узнать интересные факты об уникальных экспонатах, которые собраны из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций. Гостям расскажут о времени и разных механизмах, которые были изобретены для его измерения. Особое внимание в экспозиции уделено часам с космической историей. Всего здесь представлены 120 уникальных экспонатов", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что экскурсоводы расскажут истории приборов, которые принадлежали людям, внесшим вклад в развитие отечественной космонавтики. Здесь же можно будет увидеть экспонаты, которые побывали за пределами нашей планеты.

Выставка продлится до 12 января 2020 года. Она работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00, попасть на нее можно по входному билету в центр "Космонавтика и авиация". Экскурсии проводятся по выходным дням в 16:00 и оплачиваются дополнительно: стандартный билет - 150 рублей, льготный - 100 рублей.