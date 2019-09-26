Музей "Царское Село" восстановит разрушенный в годы войны Китайский театр Екатерины II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Царскосельский государственный музей-заповедник (ГМЗ) восстановит утраченный в годы войны памятник Александровского парка - Китайский театр Екатерины II. Как сообщила ТАСС директор ГМЗ Ольга Таратынова, восстановление театра было указано в числе стратегических целей в представленной на этой неделе Министерством культуры РФ концепции развития музея-заповедника.

"В 2019 году мы планируем закончить проект реставрации, и, если нам дадут бюджет, будем готовы приступить в 2020 году. Будем просить помощи Министерства культуры, потому что своими силами музей не справится", - сказала она. Китайский театр был разрушен в сентябре 1941 года - при обстреле гитлеровской артиллерией города Пушкина он полностью выгорел и остался без крыши.

Первый спектакль на сцене царскосельского Китайского театра был сыгран в июне 1779 года в присутствии Екатерины II, в царствование которой летние сезоны здесь были весьма насыщенными. Театр, расположенный у входа в Александровский парк, называли также "Каменной оперой" и первоначально планировали сделать под открытым небом, но затем было возведено здание по проекту императорского архитектора Антонио Ринальди, декорированное в китайском стиле внутри и снаружи. При Николае I в этом театре выступали приезжие труппы - например, в 1830 году здесь пела немецкая оперная дива Генриетта Зонтаг в опере "Севильский цирюльник". В конце XIX века в Китайском театре ставили пьесу Льва Толстого "Плоды просвещения", позже представители "золотой молодежи", в том числе царской семьи, играли любительские спектакли, а для Николая II здесь выступал театр пародий.

Военные утраты

За 28 месяцев немецкой оккупации 1941-44 годы в парках Царского Села, бывшей императорской резиденции, было разрушено 25 мостов, около 50 плотин, дамб и каскадов. Екатерининский дворец превратился в обгоревшие руины, гитлеровцы уничтожили 57 его залов, из которых к настоящему времени удалось восстановить лишь немногим более половины.

С 1942 по 1944 год по приказу командования немецкой группы армий "Север" производился вывоз культурных ценностей в Германию. По информации ТАСС, из библиотеки Александровского дворца было вывезено более 10 тыс. книг и рукописей, из Екатерининского дворца вывозились даже паркет и шелковые обои. Самой значительной утратой музея стала Янтарная комната, подаренная Петру I прусским королем Фридрихом-Вильгельмом I. Уникальный интерьер исчез бесследно, найти его не удалось до наших дней. К 300-летию Петербурга Янтарная комната была воссоздана российскими реставраторами.

Реставрация разрушенных войной памятников в Царском Селе ведется с 1957 года. С 1944 года идет розыск утраченных экспонатов, однако из 30 тыс. произведений искусства, вывезенных оккупантами, пока удалось найти лишь 400. За последние годы музей получил 15 предметов, добровольно возвращенных лицами, участвовавшими в их вывозе, или членами их семей.