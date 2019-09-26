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Интервью с Софьей Троценко. Трансляция завершена

Беседа проходила в агентстве ТАСС
Основатель центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Основатель центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В гостях у ТАСС была арт-продюсер, основатель центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко. Она рассказала о новых образовательные проектах центра.

"Винзавод" объединяет галереи, учебные программы, студии, мастерские и шоу-румы. На базе центра работает Фонд поддержки современного искусства, его стратегические направления: новые имена и образование. 

"С начала истории "Винзавода" мы поставили задачу развивать пространство комплексно - как центр современного искусства - и тем самым создать пространство для активных участников культурного процесса", - рассказывала Троценко в интервью ТАСС. 

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