Интервью с Софьей Троценко. Трансляция завершена

В гостях у ТАСС была арт-продюсер, основатель центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко. Она рассказала о новых образовательные проектах центра.

"Винзавод" объединяет галереи, учебные программы, студии, мастерские и шоу-румы. На базе центра работает Фонд поддержки современного искусства, его стратегические направления: новые имена и образование.

"С начала истории "Винзавода" мы поставили задачу развивать пространство комплексно - как центр современного искусства - и тем самым создать пространство для активных участников культурного процесса", - рассказывала Троценко в интервью ТАСС.