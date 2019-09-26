Биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" впервые пройдет в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первая биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" пройдет с 25 по 31 октября в центре дизайна Artplay в Москве. В проекте примут участие более 100 художников, сообщает в четверг пресс-служба биеннале.

"Выставка посвящена исследованию темы искусства Северного Кавказа, составлению картографии текущей ситуации. Главная цель - продемонстрировать истинную картину современного художественного процесса в регионе, его своеобразие", - говорится в сообщении.

На биеннале представят более 500 произведений. Посетителей ждут музыкальная экспериментальная программа, лекции, публичные обсуждения и мастер-классы на основе традиционных ремесел.

Как отмечают организаторы, речь идет не только об этнической принадлежности авторов, географической привязке к территории Кавказа или тематике произведений. "Термином "кавказское" я обозначила обширный диапазон художников, работающих с темой Кавказа по всему миру. Но, безусловно, акцент сделан на республиках Северного Кавказа в составе России", - говорит куратор проекта Заира Астемирова.

В состав выставки войдут произведения в традициях русской академической школы, представленной такими художниками, как Рустам Яхиханов, Вадим Каджаев, Марат Кесаев. Посетители увидят работы осетинских скульпторов Лазаря Гадаева и Георгия Сабеева. Махачкалинская школа графики будет представлена работами Юсупа Ханмагомедова, Магомеда Даудова, Андрея Гончара и Этери Мусаевой. Свои работы также представят ингуши Дауд и Тимур Ахриевы, проживающие сейчас в США и Испании, братья Кахадо (кабардинцы из США), черкешенка Зайна Эль Саид из Иордании, дагестанцы Акай Акаев из Чехии и Миро Каган, живущая во Франции, и другие художники со всего света. Экспозицию дополнят работы фотографов кавказского происхождения.

Организаторами биеннале выступают Министерство по делам Северного Кавказа, ТАСС, Фонд современного искусства Кавказа, центр дизайна Artplay.