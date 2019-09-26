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Звезды оригинальных фильмов о "Парке юрского периода" вернутся в продолжении франшизы

В картине "Мир юрского периода 3" сыграют Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм
Сэм Нил, Джефф Голдблюм и Лора Дерн в фильме "Парк юрского периода", 1993 год Universal/Getty Images
Описание
Сэм Нил, Джефф Голдблюм и Лора Дерн в фильме "Парк юрского периода", 1993 год
© Universal/Getty Images

Актеры Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм сыграют в фильме "Мир юрского периода 3". Об этом, как пишет Buzzfeed, сообщила сама Лора Дерн во время специального показа короткометражки "Битва в Биг-Рок", которая рассказывает о событиях после второй части "Мира юрского периода". 

"Я люблю динозавров. И мне нравится, что вы их любите так же, как и мы", - сказала Дерн. 

Как отмечает Buzzfeed, звезды первых фильмов франшизы сыграют в продолжении "важные роли", а не эпизодические. 

Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм сыграли главные роли в "Парке юрского периода" (1993) Стивена Спилберга. С учетом проката 3D-версии 2013 года фильм собрал более $1 млрд. Картина получила три премии "Оскар". В фильме рассказывается об острове, на котором создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Группу ученых пригласили проинспектировать парк до его открытия. Но из-за одного из сотрудников динозавры оказываются на воле, и посетителям приходится спасаться. 

Джефф Голдблюм возвращался во втором фильме франшизы "Парк юрского периода: Затерянный мир" (1997 год), а также в картине "Мир юрского периода 2" (2018). А Сэм Нил и Лора Дерн, помимо первого фильма, также сыграли в картине "Парк юрского периода III" (2001).

"Мир юрского периода 3" снимет режиссер Колин Треворроу. Выход картины запланирован на лето 2021 года. 

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