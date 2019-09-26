В Туле открылась выставка об истории Тульского кремля и "Большой засечной черты"

ТУЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная исторической роли Тульского кремля и городов "Большой засечной черты" в становлении и укреплении российской государственности, открылась в четверг в Туле. До конца 2020 года выставка будет передвигаться по городам региона. Об этом сообщила журналистам заведующая филиалом музея "Тульский кремль" Елена Зыкова.

"Сегодня у нас еще одно яркое событие в калейдоскопе мероприятий, посвященных юбилею Тульского кремля. В 2020 году наш город, наша страна будет отмечать 500-летие этого прекрасного кремля, который стоял мощно на защите южных границ Московского государства. Выставка достаточно интересная, потому что здесь представлены подлинные экспонаты из нашего большого музейного объединения. Из фонда краеведческого музея сегодня выставлены уникальные предметы декоративно-прикладного искусства, например, напрестольное Евангелие, которое датируется XVII - XVIII столетиями, причем это не просто вещи ценные в плане искусства, это вещи баснословно дорогие в плане коммерческой оценки. Мы здесь представляем 11 городов "Большой засечной черты", и в течение этого года и последующего, юбилейного эта выставка будет перемещаться по городам Тульской области", - сказала она.

В открывшейся экспозиции представлены предметы вооружения XVI-XVII веков, документы, иллюстративный материал об истории городов юга России, участвовавших в отражении набегов крымских ханов на Россию. Экспонаты представили музеи Тулы, Рязани, Орла, Калуги, Зарайска (Московская область), а также краеведческие музеи малых исторических городов Тульской области: Алексина, Крапивны, Чекалина, Кимовска и поселка Епифани.

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений "Большой засечной черты" имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования юбилейной даты и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников изначально было выделено около 700 млн рублей. В результате реконструкции и реставрации помещения в обновленных зданиях в центре Тулы получат Государственный исторический музей, филиалы музеев "Ясная поляна", "Куликово поле", "Поленово", Тульский музей оружия, некоторые региональные музеи.