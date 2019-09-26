В Дагестане впервые пройдет международный диктант на лезгинском языке

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Первый международный диктант на лезгинском языке пройдет 10 октября в махачкалинском историческом парке "Россия - моя история", сообщил в четверг ТАСС заместитель руководителя учреждения Исмаил Ханмурзаев.

"Мультимедийный исторический парк Махачкалы "Россия - моя история" станет основной площадкой проведения международного тотального диктанта на лезгинском языке, который пройдет впервые 10 октября. Организатором ее выступает Федеральная лезгинская национально-культурная автономия", - сказал Ханмурзаев.

По его словам, акция будет проходить еще на нескольких площадках в Дербенте, Каспийске и селе Касумкент Сулейман-Стальского района. "Также ожидается, что к ней присоединятся носители лезгинского языка в Москве, Ярославле, в нескольких городах Украины, турецком Сиде и азербайджанском Баку", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что оценивать работы будут опытные педагоги. "Участникам акции предстоит написать под диктовку произведение лезгинского поэта Сулеймана Стальского "Слово о себе". Для этого необходимо подойти с паспортом к площадке проведения диктанта в день его проведения", - уточнил Ханмурзаев.

В октябре 2016 года в Махачкале прошел первый тотальный диктант на языках народов Дагестана в рамках празднования Дня дагестанской культуры и языков (учрежден в 2016 году и отмечается ежегодно 21 октября). Тогда диктант написали на 14 языках все желающие. Среди участников акции были студенты, преподаватели, журналисты, сотрудники республиканских министерств и ведомств, представители общественности, деятели культуры и искусства, жители города и гости из других муниципалитетов республики.