В Карачаево-Черкесии пройдет фестиваль для пропаганды бережного отношения к электроэнергии

ЧЕРКЕССК, 26 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Вместе ярче" пройдет в Черкесске 27 сентября, на нем будут представлены работы школьников региона на тему бережного отношения к электроэнергии, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли КЧР.

"Карачаево-Черкесия уже в четвертый раз присоединится к Всероссийскому фестивалю энергосбережения "Вместе ярче", направленному на пропаганду бережного отношения к энергии", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в амфитеатре Черкесска 27 сентября, там пройдут концерт, викторины, конкурсы и выставка работ школьников. В конце мероприятия участники подпишут петицию по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение.