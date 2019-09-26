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Северный Кавказ

В Карачаево-Черкесии пройдет фестиваль для пропаганды бережного отношения к электроэнергии

Мероприятие состоится в амфитеатре Черкесска 27 сентября

ЧЕРКЕССК, 26 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Вместе ярче" пройдет в Черкесске 27 сентября, на нем будут представлены работы школьников региона на тему бережного отношения к электроэнергии, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли КЧР.

"Карачаево-Черкесия уже в четвертый раз присоединится к Всероссийскому фестивалю энергосбережения "Вместе ярче", направленному на пропаганду бережного отношения к энергии", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в амфитеатре Черкесска 27 сентября, там пройдут концерт, викторины, конкурсы и выставка работ школьников. В конце мероприятия участники подпишут петицию по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение.

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