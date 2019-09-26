Александр Роднянский сожалеет, что фильм "Кролик Джоджо" не выйдет в российский прокат

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Продюсер Александр Роднянский сожалеет, что российские зрители не увидят фильм новозеландского режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо". Об этом продюсер сообщил в четверг на своей странице в Instagram.
"Заподозрить его [Вайтити] в неуважении к жертвам нацизма или симпатии к Гитлеру - просто невозможно. Конечно, Тайка провокативен, но вместе с провокацией он предлагает содержательный и умный разговор о ненависти, сочувствии, лжи и любви. <…> "Кролик Джоджо" получил на важнейшем фестивале в Торонто единственный присуждаемый там приз - приз зрительских симпатий и, я полагаю, неслучайно. Аудитория услышала важное послание, звучащее в этой смелой истории, и оценила его. Как жаль, что российские зрители сделать этого не смогут", - написал продюсер.
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Фильм культового режиссёра Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», произведённый компанией XX century Fox, не выйдет в российский прокат... И не потому, что его дистрибутору отказали в получении прокатного удостоверения, а потому, что прокат фильма компанией Disney у нас даже не планировался. Не то, чтобы эта вполне странная новость очень удивляет, но хочется отдельно зафиксировать случившееся. Если в прошлом году мы с вами обсуждали запрет очень приличного, но раздразнившего ревнителей советского прошлого фильма «Смерть Сталина», то в этом году зарубежные прокатчики даже и не пытаются предложить вниманию отечественной аудитории фильм популярнейшего режиссера. Это, конечно, самоцензура. Если вы ещё не слышали о фильме, то расскажу в двух словах - это необычная антивоенная история о 10-летнем немецком мальчике во время 2-й мировой войны, который от одиночества и неуверенности придумывает себе воображаемого друга. Так часто поступают дети. Но мальчик, живущий в нацистской Германии, в качестве друга воображает того, чьё имя и образ он видит везде - Гитлера... Тайка Вайтити - один из самых талантливых и смелых режиссеров нынешнего Голливуда. Кроме того, и это не очень широко известный факт, он еврей и он долго жил под фамилией Коэн (по-русски - Коган). Это фамилия его матери, русской еврейки. Заподозрить его в неуважении к жертвам нацизма или симпатии к Гитлеру (эту роль, кстати, режиссер исполнил в фильме сам) просто невозможно. Конечно, Тайка провокативен, но вместе с провокацией он предлагает содержательный и умный разговор о ненависти, сочувствии, лжи и любви. Немецкий мальчик в нацистской Германии придумывает себе друга, который является производной его жизненных обстоятельств, несправедливых и подлых. Но в этих же условиях его мама - её играет Скарлет Йоханссон - прячет в доме еврейскую девочку, прячет её, несмотря на смертельную опасность для себя и своего сына. «Кролик Джоджо» получил на важнейшем фестивале в Торонто единственный присуждаемый там приз - приз зрительских симпатий и, я полагаю, неслучайно. Аудитория услышала важное послание, звучащее в этой смелой истории, и оценила его. Как жаль, что российские зрители сделать этого не смогут.
Он также назвал ситуацию "самоцензурой", напомнив о запрете показа в России сатирической картины "Смерть Сталина" в 2018 году.
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" в среду заявила, что не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат. Картина рассказывает историю маленького немецкого мальчика Джоджо, который потерял отца. Из-за чувства одиночества мальчик придумывает себе воображаемого друга - Адольфа Гитлера, который не похож на сложившийся образ нациста. Роль Гитлера исполнил сам режиссер, а мать мальчика сыграла Скарлетт Йоханссон.