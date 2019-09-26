Александр Роднянский сожалеет, что фильм "Кролик Джоджо" не выйдет в российский прокат

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Продюсер Александр Роднянский сожалеет, что российские зрители не увидят фильм новозеландского режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо". Об этом продюсер сообщил в четверг на своей странице в Instagram.

"Заподозрить его [Вайтити] в неуважении к жертвам нацизма или симпатии к Гитлеру - просто невозможно. Конечно, Тайка провокативен, но вместе с провокацией он предлагает содержательный и умный разговор о ненависти, сочувствии, лжи и любви. <…> "Кролик Джоджо" получил на важнейшем фестивале в Торонто единственный присуждаемый там приз - приз зрительских симпатий и, я полагаю, неслучайно. Аудитория услышала важное послание, звучащее в этой смелой истории, и оценила его. Как жаль, что российские зрители сделать этого не смогут", - написал продюсер.