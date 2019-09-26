Петербургский музей "Митьки" не будут "выселять" из здания на улице Марата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Музей петербургских художников "Митьки" не будут "выселять" из помещения на улице Марата, сообщил журналистам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Пусть "Митьки" не беспокоятся, соответствующее поручение я уже дал, пусть продолжают дальше трудиться и творить", - сказал Беглов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городского комитета имущественных отношений, ранее музей сменил юридическое лицо, договорные отношения были прекращены. С новым юридическим лицом на момент проведения обследования еще не был заключен договор безвозмездного пользования помещением, однако в скором времени стороны его подпишут.

Группа "Митьки" сложилась в 1980-е годы и быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных "сочувствующих". Группа стала одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века.