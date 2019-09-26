Сотрудники Эрмитажа проведут в Калуге лекции об искусстве

КАЛУГА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного Эрмитажа проведут лекции для посетителей Калужского музея изобразительных искусств в рамках Дней Эрмитажа в Калуге, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"До 29 сентября в музее будет работать Эрмитажный лекторий "Вокруг картины", лекции в котором прочтут научные сотрудники Государственного Эрмитажа и Калужского музея изобразительных искусств", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет мастер-класс по изготовлению венецианских масок, в музее будут транслироваться фильмы о зданиях и коллекциях Государственного Эрмитажа, а также состоятся лекции по истории итальянского искусства и книжные выставки.

Сотрудничество Государственного Эрмитажа и Калужской области началось в 2015 году в рамках соглашения между правительством области и музеем о создании центра "Эрмитаж - Калуга". Нынешняя акция "Дни Эрмитажа" проходит в четвертый раз и посвящена закрытию выставки "Семейство Толстых в Венеции".