Музыканты из Китая и США выступят в Москве в честь 70-летия дипотношений РФ и КНР

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Музыкальные коллективы и солисты из России, США и Китая 28 сентября дадут концерт в Большом зале Московской консерватории. Вечер будет посвящен 70-летию образования Китайской Народной Республики и 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова,

"В симфоническом концерте <...> примут участие сопрано Ли Сюин и Ли Чжэньчжэнь, меццо-сопрано Юлия Меннибаева, тенор Ван Гэчунь и бас Сергей Байков. Продирижирует профессор Шанхайской консерватории Чжан Жуй", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, выступят Государственный академический симфонический оркестр им. Е. Ф. Светланова, Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова, американский хор A-Sharp Chorus.

Вечер откроет Праздничная увертюра Дмитрия Шостаковича. В программу также войдет сюита из балета Цзо Чжэньгуаня "Течет речка", основанного на одноименной китайской народной песне. Созданный совместными усилиями китайских и российских деятелей искусства, этот балет стал центральным событием культурной программы Года Китая в России в 2007 году.

Второе отделение будет отдано оратории Хуан Аньлуня "Легенда о богине Нюй-ва", которая отсылает к китайской мифологии и истории о прародительнице рода людского. Во время вражды богов воды и огня сначала огонь охватил все вокруг, а затем пришло наводнение, и людям некуда было деться.

"Нюй-ва собрала камни пяти цветов и стала плавить их на костре из камыша. Расплавленной каменной массой богиня принялась заделывать дыры на небе, но материала не хватило, и тогда Нюй-ва закрыла прорехи собственным телом. Так Нюй-ва совершила подвиг и пожертвовала своей жизнью ради спасения человечества", - отметили организаторы.