Минкультуры поддерживает выдвижение фильма "Дылда" на "Оскар"

"Нам самим всегда очень интересно, какое решение примет Российский оскаровский комитет, и мы волновались и болели не только за "Дылду", мы были бы рады, если бы "Война Анны" была номинирована на "Оскар", это большое достижение", - сказала она. По ее словам, несмотря на то, что "Дылда" является независимым проектом, "это российский проект, у него есть удостоверение национального фильма и прокатное удостоверение". "Поэтому как только были объявлены результаты, мы все дружно начали болеть за этот проект", - добавила Любимова.

Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского. "Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.