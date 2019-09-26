Минкультуры поддерживает выдвижение фильма "Дылда" на "Оскар"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минкультуры РФ поддерживает решение Российского оскаровского комитета выдвинуть "Дылду" режиссера Кантемира Балагова на премию "Оскар", сообщила в четверг журналистам директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. Картина будет представлена в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
"Нам самим всегда очень интересно, какое решение примет Российский оскаровский комитет, и мы волновались и болели не только за "Дылду", мы были бы рады, если бы "Война Анны" была номинирована на "Оскар", это большое достижение", - сказала она. По ее словам, несмотря на то, что "Дылда" является независимым проектом, "это российский проект, у него есть удостоверение национального фильма и прокатное удостоверение". "Поэтому как только были объявлены результаты, мы все дружно начали болеть за этот проект", - добавила Любимова.
Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского. "Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.
Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2019 состоится 9 февраля 2020 года. Номинанты будут объявлены в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.