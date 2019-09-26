Видеоверсию романа "Мой лейтенант" создадут в Пскове на марафоне "Все грани Гранина"

ПСКОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Видеоверсию романа Даниила Гранина "Мой лейтенант", посвященного событиям Великой Отечественной войны, создадут на культурологическом марафоне "Все грани Гранина". Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель председателя комитета Российского книжного союза (РКС) по региональному развитию Елена Гребенева на открытии марафона в Пскове.

Для создания видеоверсии романа организаторы марафона оборудовали специальную мобильную телестудию. Всем, кто желает принять участие в акции, волонтеры выдают отрывки из книги и просят прочитать их на видеокамеру, перед которой установлен телесуфлер с бегущим текстом. В дальнейшем из записанных эпизодов будет смонтирована видеоверсия книги.

"Сегодня прошло открытие культурологического марафона "Все грани Гранина". В рамках фестиваля на протяжении четырех дней все жители региона могут принять участие в записи видеокниги. Мы читаем "Мой лейтенант". По итогам всего марафона в шести субъектах [России] мы сделаем видеоверсию его книги", - сказала Гребенева, которая выступает одним из организаторов мероприятия в Псковской области.

Первыми гостями марафона в Пскове, которые приняли участие в записи видеоверсии книги, стали зампредседателя комитета по культуре региона Владимир Куприн, а также вице-спикер псковского областного собрания Виктор Остренко. "Немного непривычно: нужно успевать за телесуфлером, а хочется интонацией выделить некоторые фразы", - поделился впечатлениями с волонтерами Остренко после завершения видеозаписи.

Культурологический марафон "Все грани Гранина", приуроченный к празднованию 100-летия со дня рождения писателя, открылся в Псковской области в четверг. Регион стал четвертым по счету, где проходит марафон. До этого мероприятие прошло в Курске, Волгограде и Москве. Марафон продлится в регионе четыре дня, затем он переместится в Калининград и Санкт-Петербург.

Площадка марафона представляет собой несколько секций. Среди них выставка, рассказывающая о жизни и творчестве Гранина, и библиотека с книгами писателя. В рамках фестиваля также проходит "Марафон добра": в ходе акции волонтеры принимают в дар книги от посетителей, чтобы затем передать издания в сельские библиотеки Псковской области.