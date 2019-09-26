В Петербурге откроется парфюмерная выставка по мотивам произведений русской литературы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Литературно-парфюмерная выставка "Книги и ароматы" откроется в Санкт-Петербурге 28 сентября. Проект не имеет аналогов за рубежом, сообщила в пресс-центре ТАСС куратор проекта, сотрудник Российской государственной детской библиотеки Ольга Климкина.

"Это свежий и нетривиальный способ привлечь внимание к книгам и чтению, - отметила она. - Проект про чтение, про книги, про попытку "прочитать" литературу носом".

В рамках проекта "Книги и ароматы" созданы десятки духов по мотивам известных литературных текстов. В музее-квартире Михаила Зощенко в Санкт-Петербурге будет представлена только часть этой коллекции - около 30 духов, созданных по произведениям русской классики. Посетителям выставки предложат в прямом смысле почувствовать шедевры литературы с помощью органов восприятия, которые обычно в чтении не задействованы. Этот нестандартный подход, по признанию авторов выставки, будет способствовать популяризации чтения.

В частности, посетители смогут ощутить посвященные литературным персонажам ароматы "Каренина", "Мастер и Маргарита". Кроме того, предлагается "почувствовать" отдельные произведения - "Пиковая дама", "Гроза", "Мороженое из сирени" - или даже авторов ("Пушкинская", "Я - Маяковский").

"Мы хотим предложить еще один из способов приобщения к литературе - это возможность прочитать книги с помощью запахов, - отметила директор Государственного литературного музея "XX век" Марина Линович. - Можно будет увидеть ароматы и книги, сопоставить [их]". По словам Линович, литература не имеет ни времени, ни границ, и прочитать ее можно "и глазами, и сердцем, и носом".

Климкина призналась, что кураторы проекта хотели бы создать собственный музей книг и ароматов. "Тот музей, куда могли бы приходить люди, которые любят читать, любят мир запахов и хотят живого общения", - добавила она. Посетители выставки смогут не только "послушать" духи, но и приобрести некоторые из них. Выставка будет открыта с 28 сентября по 23 октября.