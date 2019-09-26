Музейный городок в центре Москвы займет почти 6 га

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти российской столицы начнут готовить проект музейного городка площадью около 6 га на территории Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, соответствующее решение одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"ГЗК под руководством мэра Сергея Собянина приняла решение о подготовке проекта планировки территории ГМИИ имени Пушкина, необходимого для реализации проекта комплексного развития одного из крупнейших музеев России. Общая площадь проектируемой территории, ограниченной улицей Волхонка, Колымажным, Большим и Малым Знаменскими переулками, составит 5,71 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории располагается ряд объектов культурного наследия, в частности, усадьба князей Вяземских-Долгоруковых, усадьба князей Голицыных, доходный дом Стуловых. Их планируется вовлечь в проект создания единого городского музейного пространства. По окончании комплексной реконструкции здания будут приспособлены под современные требования к хранению и безопасности музейных экспонатов.

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования столетия музея. Работа по созданию городка проводится в два этапа. Так, с 2014 года усадьба Вяземских-Долгоруковых реконструируется под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно-информационный центр). Также строится депозитарно-реставрационный и выставочный центр.