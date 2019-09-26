Мариинский театр покажет оперу "Левша" в Тульском кремле к его 500-летию

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Постановка оперы Родиона Щедрина "Левша", которую Мариинский театр покажет в 2020 году в Туле, станет одним из ключевых событий в праздновании юбилея Тульского кремля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ на официальном сайте.

"Одним из ключевых событий юбилейных мероприятий в 2020 году станет спектакль Мариинского театра в Тульском кремле. Это будет постановка "тульской" оперы Родиона Щедрина "Левша" под управлением маэстро Валерия Гергиева. Мариинский театр выступит в Туле впервые", - говорится в сообщении.

Речь о предстоящем показе оперы шла на заседании рабочей группы по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля, которое в четверг в Туле провела статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Мы все понимали, что 500-летие Тульского кремля - очень важная дата. Но подготовка к этому юбилею уже стала настоящей движущей силой зарождения интереса к истории страны этого периода, к истории Тульской области, местного кремля. Город расцветает, строится первый в России настоящий музейный квартал, реализуются передвижные выставочные проекты по городам Большой засечной черты, обменные выставки с ведущими российскими музеями - все это очень радует и работает не только на регион, но и на всю страну", - отметила Манилова.

Опера в двух действиях "Левша" написана Родионом Щедриным по мотивам повести Николая Лескова "Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе". Премьера состоялась в Мариинском театре в 2013 году.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории ныне действующих Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. В рамках подготовки к юбилею за счет федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников проводится ремонт объектов культурного наследия. В результате реконструкции и реставрации помещения в обновленных зданиях в центре Тулы получат Государственный исторический музей, филиалы музеев "Ясная поляна", "Куликово поле", "Поленово", Тульский музей оружия, некоторые региональные музеи.