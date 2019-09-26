Минкультуры создает проект единого свода реставрационных работ на объектах культуры

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Проект "Галерея культуры" - единой базы, в которой будет собрана информация о реставрационных работах на российских объектах культуры, был представлен на заседании коллегии Минкультуры РФ. Об этом журналистам сообщил в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Это абсолютно беспрецедентная история. Мы собираем вместе все объекты с описанием, стоимостью, географией, картинками до и после, которые реставрировались или строились при федеральном финансировании. Таких объектов тысячи по всей стране, больше 3,5 тыс. только домов культуры, тысячи кинозалов, сотни объектов религиозных, исторических памятников, огромное количество архитектурных комплексов, десятки театров, музеев", - сказал министр.

Мединский отметил, что проект предполагает минимальные затраты. "Сколько стоит создание этого ресурса - нисколько, только зарплата наших сотрудников, которые помимо этого выполняют еще много задач <...> Конечно, это очень большая работа, очень сложная, мы ее делаем сами в рабочее время, и, конечно, нуждаемся в поддержке со стороны регионов, чтобы они присылали фотографии, забивали информацию в карточки объектов", - отметил он.

Директор департамента информационного и цифрового развития ведомства Вадим Ваньков подчеркнул, что целью проекта было создать единую систему. "В одном месте все будет централизованно сохранено и опубликовано. Всего существует три формы представления информации в базе: можно посмотреть все объекты, можно только ключевые. Будут также созданы комплексы объектов, например, объекты Царского села, реставрируемые в разное время, будут собраны вместе", - сказал он.

По словам Ванькова, в галерее базы, которую планируется разместить на сайте Министерства культуры РФ 27 сентября, пользователь сможет посмотреть, как объект выглядел раньше, как сейчас, информацию о нем, точное местоположение.

На сегодняшний момент проект охватывает только те объекты, которые были построены с 2012 года по настоящее время. "Зарегистрировано 280 пользователей, более 100 объектов, данные вносят сотрудники министерства. Опубликовано 1333 описаний объектов, 9800 изображений, 18 комплексных объектов", - добавил Ваньков.