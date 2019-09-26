Фестиваль современного искусства пройдет в музеях Петербурга в 15-й раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Современное искусство в традиционном музее", который является одной из визитных карточек Петербурга и его музеев, открывается в городе 28 сентября, сообщила в пресс-центре ТАСС начальник отдела культурно-исторического наследия городского комитета по культуре Юлия Филиппова.

"Каждый раз фестиваль решает две задачи: [дает] традиционному музею раскрыться по-новому и внести нотку современного искусства в сложившиеся в музее экспозиции", - сказала она.

Ежегодно несколько российских и зарубежных художников реализуют свои проекты в музеях Петербурга, таким образом, в традиционных музейных интерьерах демонстрируется современное искусство. В 2019 году на фестивале через свои проекты художники попытаются показать, как влияет на искусство, науку и жизнь человека вытеснение аналогового сигнала цифровым.

"[Это] 15-й фестиваль по счету. В нем участвуют шесть музеев, два новых: Музей железных дорог России и музей-квартира Л. Н. Гумилева. Мы работаем с музеями разного масштаба, приглашаем туда художников и [определяем], что же можно сделать", - сказала организатор проекта, директор фонда "ПРО АРТЕ" Елена Коловская.

Выставочная программа включает видео- и звуковые инсталляции, мультимедийную оперу, перформансы, лекции, арт-медиации, VR-проект. Все музеи и мероприятия можно посетить по единому билету, цена которого составляет 400 рублей. Для удобства петербуржцев и гостей города будет организовано автобусное сообщение, на автобусах бесплатно можно добраться до интересующей музейной площадки. Фестиваль продлится до 3 ноября 2019 года.

За время существования фестиваля в нем участвовали 72 петербургских музея, были показаны более 200 проектов современных художников из 14 стран мира. Фестиваль организован фондом "ПРО АРТЕ" при поддержке комитета по культуре Петербурга и других фондов.