Российско-Финляндский культурный форум соберет в Туле представителей госмузеев двух стран

ТУЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Юбилейный Российско-Финляндский культурный форум, открытие которого состоится 27 сентября в Туле, впервые пройдет в Центральном федеральном округе (ЦФО) и соберет представителей всех государственных музеев России и Финляндии. Об этом на брифинге, проходившем в рамках семинара "Российско-Финляндский музейный диалог" в Туле, сообщила заместитель министра культуры России Алла Манилова.

"XX юбилейный Российско-Финляндский форум организуется Министерством культуры при участии Министерства иностранных дел, сегодня высокий представитель МИД тоже присоединится к нам. Впервые Российско-Финляндский культурный форум вышел за пределы Северо-Западного федерального округа, точнее скажу так, вышел в Центральный федеральный округ, вышел в центр России. Мне сказали, что они (финская сторона) в абсолютном восторге от выбора города, который предложило Министерство культуры РФ. Нет ни одного исключения, все ведущие музеи России, все федеральные музеи [примут участие в форуме], <…> точно также Финляндия представлена абсолютно", - сказала она.

Манилова подчеркнула, что Российско-Финляндский культурный форум включен в повестку глав обоих государств. Он анонсировался на недавней встрече президента России Владимира Путина и президента Финляндии Саули Нийнистее. "В этом смысле форум - уникальное явление, потому что два государства на самом высоком уровне поддерживают идею взаимопроникновения культур, взаимодействия людей, которые не возглавляют крупных учреждений, не являются крупными деятелями культуры, но они все время взаимодействуют, и в этом рождается много очень интересных совместных проектов, в том числе в области охраны и сохранения нашего культурного наследия", - подчеркнула замминистра культуры России.

Тема форума определяется с помощью голосования почти за два года до даты проведения. В этом году представители музеев, культурных центров и библиотек двух стран поговорят о традиционных культурах в современной жизни. Манилова отметила, что Тула для проведения Российско-Финляндского культурного форума с такой тематикой подходит как нельзя лучше. Для финской стороны проведут экскурсии по Тульским кремлю и набережной, музею Льва Толстого "Ясная поляна".

Семинар "Российско-Финляндский музейный диалог" проводится в преддверии XX Российско-Финляндского культурного форума, который пройдет в Туле с 27 по 28 сентября. Его главная тема - "Традиционная культура как базис современных трендов". Планируется, что состоятся двусторонние партнерские переговоры более чем по 70 совместным проектам российских и финляндских музеев, культурных центров, библиотек, учебных заведений и других учреждений. На базе выставочного зала Тульского кремля пройдут семинары по развитию визуального искусства, ремесел, библиотечного дела и других направлений.