Школьные и студенческие театры Пензы смогут представить спектакли на большой сцене

ПЕНЗА, 26 сентября. /ТАСС/. Победитель регионального этапа фестиваля "Театрального Приволжья" - студия "Кириллица" Пензенского госуниверситета - представила в четверг спектакль "Записки юного врача" по рассказам Михаила Булгакова на малой сцене Пензенского драмтеатра. Выступления школьных и студенческих театров на "взрослой" сцене планируется сделать ежегодными, сообщил журналистам зампредседателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

"Мы заложим традицию каждый год на региональном уровне определять лучшие [школьные и студенческие] театры. Я думаю, руководство драмтеатра, Министерства культуры и туризма Пензенской области будут предоставлять площадку для выступления юных участников. Одно дело выступить на школьной сцене или в актовом зале вуза, другое дело - в главном храме театрального искусства", - отметил Ягов.

Замглавы Минкультуры Пензенской области Владимир Карпов в свою очередь отметил, что в качестве еще одной возможной площадки для выступления молодежных театров будет рассматриваться концертный зал Пензенской областной библиотеки им. Лермонтова. Кроме того, власти региона приняли решение сделать ежегодным фестиваль уличных спектаклей "Театральные экзерсисы", в котором принимают участие как профессиональные, так и любительские коллективы со всего региона.

Победителем регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" наряду с "Кириллицей" стала студия "Арлекин", которая была создана в 1999 году при Театре юного зрителя в городе Заречном Пензенской области. По словам ее руководителя Натальи Кучишкиной, в студии занимаются школьники старше семи лет. "Мы находимся в закрытом городе (Заречный имеет статус закрытого административно-территориального образования - прим. ТАСС) и у нас мало возможностей, чтобы показать себя зрителю", - отметила Кучишкина. Школьники также покажут свой спектакль на сцене драмтеатра - это будет постановка "Проданный смех" по сказке Джеймса Крюса.

"Театральное Приволжье" - одно из крупных мероприятий Года театра, объявленного указом президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО. Финальный этап состоится в ноябре, когда пройдет определение победителей в прямом телевизионном эфире с помощью смс-голосования. Церемония награждения финалистов пройдет в Нижнем Новгороде в декабре 2019 года.