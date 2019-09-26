Директор Эрмитажа рассказал о возможных решениях проблемы чрезмерной посещаемости музеев

ТУЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Проблема чрезмерной посещаемости, с которой столкнулись крупнейшие российские музеи, может быть решена с помощью механизмов предварительной записи для посетителей, в том числе абонементов. Такое мнение высказал в четверг гендиректор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский в беседе с ТАСС в Туле, где он принял участие в работе Российско-Финляндского музейного диалога в рамках XX Российско-Финляндского культурного форума.

В ходе обсуждения концепции развития Царскосельского музея-заповедника 24 сентября ситуация с его посещаемостью была охарактеризована как "коллапс", и руководство Минкультуры РФ поставило задачу перед директором учрежения и департаментом музеев разработать систему мер по грамотному регулированию туристских потоков. Цель этих мер, с одной стороны, обеспечить россиянам доступ к культурному наследию, с другой - решить проблему многочасовых очередей, в которых стоят иностранные туристы.

"Нужно смириться, что это не бесконечно, это не та ситуация. В театрах же есть предел, точно так же с музеями. Существуют предварительные записи, абонементы, есть множество всяких вещей, клубы друзей музеев для тех, кто действительно без этого жить не может, а остальные - в рамках возможного", - сказал Пиотровский.

Глава Союза музеев добавил, что проблема чрезмерных турпотоков существует сейчас у многих крупных и популярных музеев мира. "Очень важная причина этого - использование посещаемости как критерия успешности музея. Гонка за посещаемостью приводит к тому, что посещаемость уже невозможно контролировать", - сказал Пиотровский.

При этом он отметил, что продление времени работы музеев может быть решением лишь отчасти: "Работу все продлевают, но начальные и вечерние часы должны быть особыми для особых групп, а также для тех, кто действительно приходит любоваться искусством, а не просто посмотреть как турист. Туристический визит - он очень хороший, но это поверхностный визит, у нас есть еще люди, кроме туристов, которым нужно создать возможность все это смотреть".

Туристы в Эрмитаже

В самом Эрмитаже, по данным его дирекции, в 2018 году побывали 4,3 млн человек. Ранее Пиотровский в интервью ТАСС отмечал, что число посетителей после спада в 1990-е годы вернулось к максимальному показателю, который был достигнут в 1970-е годы, и такой наплыв туристов требует регулирования с точки зрения безопасности людей и экспонатов. Он озвучивал также прогнозы, что общее количество посетителей Эрмитажа с учетом всех его площадок достигнет в ближайшие годы 6 млн человек.

При этом Пиотровский предостерег музеи от того, чтобы продлевать работу слишком много. "Бесконечно продлевать нельзя, потому что музеи существуют не для того, чтобы принимать посетителей, мы существуем, чтобы собирать историческое наследие, хранить его, сберегать, передавать следующим поколениям. В этом ряду есть еще маленький кусочек - показывать современникам", - уверен глава Союза музеев России.