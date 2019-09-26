Гала-концерт мастеров искусств открыл "Петербургские встречи в Таллине"

ТАЛЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Гала-концерт "Тайны петербургских мелодий" официально открыл в четверг цикл мероприятий под названием "Петербургские встречи в Таллине 2019". Участниками музыкального вечера, который собрал аншлаг в концертном зале Alexela, стали джазовый мультиинструменталист народный артист России Давид Голощекин, победитель 7-го сезона шоу "Голос" Петр Захаров и другие мастера искусств из Санкт-Петербурга.

"Вот уже в двадцатый раз проходят наши встречи, и это, конечно, является еще одним подтверждением, что связи и дружба между Таллином и Санкт-Петербургом стабильно развиваются, и на самом деле трудно представить, чтобы это было по-другому, потому что на протяжении столетий для этого создавалась историческая и культурная платформа. И сегодня нас связывают сотни совместных проектов, десятки тысяч личных контактов, общие мероприятия, и что самое главное, я в этом уверен - это общее будущее. Сегодня у меня есть уникальная возможность поблагодарить наших партнеров, а прежде всего - наших друзей - из Санкт-Петербурга", - сказал на церемонии открытия "Петербургских встреч" мэр Таллина Михаил Кылварт.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин зачитал на открытии обращение к гостям "Петербургских встреч" от имени главы города Александра Беглова. "В этом году в качестве музыкальной визитной карточки Северной столицы подготовлен гала-концерт "Тайны петербургских мелодий". В программу вошли произведения петербургских композиторов в исполнении солистов и Эстрадно-симфонического оркестра под управлением дирижера Андрея Медведева", - отмечается в приветственном адресе губернатора.

На гала-концерте прозвучали хорошо знакомые публике произведения Василия Соловьева-Седого, Андрея Петрова, Вениамина Баснера, Валерия Гаврилина, Исаака Шварца и Игоря Корнелюка. Музыкальные композиции исполнили молодые петербургские солисты, в числе которых лауреаты международных конкурсов Агата Вавилова, Георгий Новицкий, Эдуард Хиль-младший. Джазовые мелодии исполнили легенда петербургского джаза Давид Голощекин и его ансамбль, вместе с ними выступила солистка Юлия Касьян, саксофонист Максим Медведев и вокалистка Полина Ильина. Свое мастерство также продемонстрировал талантливый пианист Станислав Чигадаев.

Кадры Петербурга в центре Таллина

Ранее в этот день в самом центре Таллина, на площади Вабадузе в рамках "Петербургских встреч" открылась выставка художественных снимков парадного Петербурга, созданных известным фотографом Александром Петросяном. На его кадрах - Никольский собор с высоты птичьего полета, заснеженный Исаакиевский собор, вид ночного города в зимний период, шагающий через разводящийся мост человек, снятый вблизи ангел на шпиле собора Петропавловского собора, подъем воды в Неве посреди зимы, уборка Дворцовой площади от снега и многое другое. Открытие выставки состоялось при участии вице-губернатора Санкт-Петербурга и вице-мэра Таллина Вадима Белобровцева.

"Петербургские встречи в Таллине" проходят с 26 по 28 сентября. В этом году они приурочены к двадцатилетию побратимских связей между двумя городами. В программе - круглые столы по вопросам образования, экологической безопасности, сотрудничества в сфере театрального искусства и библиотечного дела, курсы повышения квалификации для местных преподавателей русского языка, презентация возможностей медицинского туризма Петербурга, встречи с соотечественниками и ветеранами Великой Отечественной войны. Культурная программа "Петербургских встреч", наряду с гала-концертом, включает показ спектакля "Олимпия" Театра-фестиваля "Балтийский дом" и выступление музыкантов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.