Мэр Таллина наградил главу театра "Балтийский дом" в Петербурге за вклад в дружбу городов

ТАЛЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Мэр эстонской столицы Михаил Кылварт вручил генеральному директору петербургского Театра-фестиваля "Балтийский дом" заслуженному деятелю искусств России Сергею Шубу почетную награду за вклад в укрепление дружбы между двумя городами. Вручение состоялось в четверг на церемонии открытия "Петербургских встреч в Таллине" в концертном зале Alexela.

"Дружба между городами может развиваться только тогда, когда кто-то берет на себя дополнительную ответственность. Такие люди есть, и один из них присутствует сегодня в зале. Это человек, благодаря которому культурные связи между двумя городами развивались, укреплялись, несмотря ни на какие перипетии, благодаря его деятельности и активности в Таллине были проведены сотни различных культурных мероприятий. Этот человек - Сергей Григорьевич Шуб. Сегодня у меня есть замечательная возможность - большая честь решением Таллинской мэрии наградить его медалью Магистрата (Ратуши) за вклад в развитие отношений и дружбы между двумя городами", - сказал на церемонии мэр Таллина.

Принимая почетную награду, Шуб пообещал и дальше работать на благо отношений двух городов и двух стран. В рамках культурной программы "Петербургских встреч в Таллине", которые проходят с 26 по 28 сентября, театр "Балтийский дом" представит публике свой спектакль "Олимпия".

Театр является инициатором большого числа международных фестивалей и проектов, которые знакомят широкую публику с театральной жизнью стран Балтийского региона и многих других. Среди таких примеров - международный театральный фестиваль "Балтийский дом" (основан в 1991 году), первый в России фестиваль русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья - театральный фестиваль стран СНГ и Балтии "Встречи в России" (с 1998 года), международный фестиваль моноспектаклей "Монокль" (проводится с 1997 года) и другие.

"Балтийский дом" представляет собой крупный театральный холдинг. Его история началась в 1936 году, когда был создан Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола. В 1991 году театр переименован в Санкт-Петербургский государственный театр "Балтийский дом", в 2000 году учреждение получило статус театра-фестиваля, чему способствовал экспериментальный характер его деятельности. Шуб возглавляет театр более 20 лет.