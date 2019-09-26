Во Флоренции представили выставку Натальи Гончаровой

ФЛОРЕНЦИЯ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Выставка работ русской художницы Натальи Гончаровой была представлена во флорентийском дворце Строцци (Палаццо Строцци) в четверг журналистам и профессиональному сообществу. Экспозиция включает 130 работ как самой Гончаровой, так и ее спутника жизни Михаила Ларионова, а также отдельные произведения представителей французского импрессионизма. Посетителей она начнет принимать 28 сентября.

Кураторы выставки поместили Гончарову (1881-1962), уроженку Тульской губернии из дворянского рода Гончаровых, продолжавшего ветвь жены Александра Пушкина - полной тезки художницы, между Гогеном, Матиссом и Пикассо. Именно представители знаменитого французского импрессионизма повлияли на становление молодой Натальи, начавшей обучаться скульптуре и живописи в Москве. А открывает экспозицию портрет Гончаровой кисти Михаила Ларионова. Они познакомились на заре своего творчество и всю жизнь сотрудничали и экспериментировали, хотя романтические отношения со временем переросли в дружбу. Именно Ларионов в 1907 году изображает Гончарову "женщиной, которая разрывает схемы и условности эпохи".

Первопроходец, опередившая свое время

В творчестве Гончаровой, которая обращалась к разным стилям - от натурализма и символизма до модернизма и кубизма, соединились самобытность русского духа и веяния нового века. Она стала первой женщиной, изображавшей наготу, что стало предметом цензуры в царской России и поводом для обвинения в распространении порнографии. На флорентийской выставке представлена та самая картина - "Натурщица (на синем фоне)" (1909), которая была конфискована на первой персональной выставке Гончаровой в Москве, продлившейся всего один день. Примечательно, что спустя 100 лет эта работа вновь подверглась цензуре, но уже со стороны Instagram, который ограничил пользователям показ картины, использованной в ролике о выставке, сделанном для социальных сетей, "поскольку [работа] излишне изображает обнаженное тело".

Как сказала английский куратор выставки из лондонской галереи современного искусства Тейт Модерн Наталья Сидлина, "Гончарова предвосхитила многие тенденции XX века и в искусстве, и в обществе". "Наша экспозиция, в подготовке которой нам помогали российские коллеги, призвана в цвете рассказать о жизни Гончаровой, каждом отдельном ее этапе, а также о русской культуре, в которой она выросла и которую пронесла до смерти", - сказала Сидлина.

От Лондона до Хельсинки через Италию

Во Флоренцию выставка переехала из Лондона. Произведения были представлены не только Третьяковской галереей и Государственным Русским музеем, но и региональными музеями - из Нижнего Новгорода, Серпухова, Татарстана. Кроме того, во Флоренцию привезли работы из собрания Тейт Модерн, музеев Шотландии, Уэльса, Музея Виктории и Альберта в Лондоне, Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже, частных коллекций.

Как пояснила корреспонденту ТАСС куратор с итальянской стороны Людовика Себрегонди, флорентийская выставка обогащена "итальянским периодом" Гончаровой и Ларионова, уехавших в Европу в 1914 году по приглашению импресарио Сергея Дягилева работать над костюмами и декорациями его балетов из "Русских сезонов". Театр и иллюстрирование книг всегда было часть работы художников.

С сентября 1916 по апрель 1917 творческая пара жила в Риме, где снимает студию. У Гончаровой в тот период появилось множество итальянских друзей, в также противников. Художница еще ранее не совсем однозначно отнеслась к футуризму и манифесту Филиппо Маринетти. "В Италии, где современное искусство отсутствует, футуризм появился неожиданно, то есть искусство будущего, смесь импрессионизма и национализма", - писала Гончарова. Из разных музеев Апеннин привезли картины итальянских художников того периода.

По завершении флорентийского этапа в начале следующего года выставка "Наталья Гончарова. Между Гогеном, Матиссом и Пикассо" отправится в Хельсинки.