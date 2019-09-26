Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу международного кинофестиваля в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Картина российского производства - драма режиссера Кантемира Балагова "Дылда" - впервые за последние годы вошла в программу международного Нью-Йоркского кинофестиваля, который стартует в пятницу и продлится до 13 октября. Этот фильм, выдвинутый от России на премию "Оскар", станет премьерой для нью-йоркского зрителя.

Картина Балагова, согласно опубликованной на сайте кинофестиваля программе, будет идти два дня: 6 и 8 октября. Участие российского фильма уже является признанием его успеха, поскольку за последнее десятилетие Россию на фестивале представляла лишь картина "Овсянки" (режиссера Алексея Федорченко).

Мировая премьера "Ирландца"

Фестиваль в Нью-Йорке не присуждает премий и не объявляет конкурсов, главным поощрением для съемочной группы становится сам факт того, что их фильм открывает программу. В этом году такая честь выпала одной из самых громких мировых премьер последних лет - 3,5-часовому криминальному эпосу Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman). Роли в картине сыграли Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтель. На кинофестивале в Нью-Йорке "Ирландец" станет мировой премьерой, в прокат ее выход запланирован только на конец ноября.

Всего на кинофестивале будут представлены фильмы из 17 стран. Среди фаворитов фестиваля картина южнокорейского режиссера Пон Джун-хо "Паразиты" (Parasite), фильм "Брачная история" (Marriage Story) американца Ноа Баумбака, французская лента "Портрет девушки в огне" Селин Скьяммы (Portrait de la jeune fille en feu), а также последняя работа французского режиссера Аньес Варды, которая умерла в марте этого года, - документальная биография "Варда глазами Аньес" (Varda par Agns).

В этом году в Нью-Йорке будут показаны девять картин, которые уже побывали на Каннском кинофестивале, в том числе "Атлантика" Мати Диопа (Atlantique, Гран-при) и "Боль и слава" (Dolor y gloria) испанца Педро Альмодовара. Лауреаты Берлинского фестиваля - "Синонимы" (Synonymes) Надава Лапида и "Я была дома, но" (Ich war zuhause, aber) Ангелы Шанелек.

Борьба за свободу

"Кинематограф - это сфера свободы, и сейчас мы продолжаем бороться за сохранение этой свободы, - заявил в своем официальном обращении в преддверии открытия Нью-Йоркского фестиваля его директор Кент Джонс. - Все ощущают, что снимать амбициозные фильмы становится труднее во всем мире. Каждая картина, которая попала в программу (фестиваля) - полнометражная или короткометражная, снятая в Италии, Сенегале или Нью-Йорке, - это результат огромной работы художников за камерой, пытающихся передать свое мировоззрение и создать в этом мире что-то новое. Это и такие мастера, как Мартин Скорсезе и Педро Альмодовар, а также, например, новички фестиваля Мати Диоп и Ангела Шанелек".

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие картины происходит в Ленинграде в 1945 году. Фильм повествует о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.

Мировая премьера киноленты состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где она получила сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы с формулировкой "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме". Кроме того, фильм выиграл Гран-при фестивалей "Зеркало" имени Андрея Тарковского и девятого международного кинофестиваля "Край света. Восток" в Южно-Сахалинске. Прокат фильма "Дылда" в США стартует 29 января 2020 года.

Нынешний Нью-йоркский кинофестиваль проводится в 57-й раз. Он был основан в 1963 году по инициативе киносообщества Центра Линкольна. Кинофестиваль в Нью-Йорке проводится ежегодно в сентябре-октябре и представляет исключительно премьеры уходящего сезона.