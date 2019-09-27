Рекордное число туристов посетило нацпарк "Русская Арктика" в 2019 году

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Рекордное количество туристов посетили национальный парк "Русская Арктика" в 2019 году. Как рассказал ТАСС директор парка Александр Кирилов, за летний сезон в "Русской Арктике" побывали 1306 человек, в 2018 году в экспедиционных турах по нацпарку были 1079 человек.

"Туристский сезон-2019 в национальном парке завершился. В этом году мы поставили рекорд - самое большое количество туристов за всю историю парка, которые прибыли на территорию архипелага Земля Франца-Иосифа и северную оконечность архипелага Новая Земля. Нас посетили 1306 гостей", - сказал ТАСС Кирилов.

От атомного ледокола до яхт

В этом году состоялось шесть рейсов на атомном ледоколе "50 лет Победы" по маршруту Мурманск - Северный полюс - Мурманск, три рейса на судне "Си Спирит" по маршруту Шпицберген - Земля Франца-Иосифа - Шпицберген, на территорию парка заходили лайнеры "Бремен" и "Сильвер Эксплорер". Кроме больших судов на Землю Франца-Иосифа приходили яхты Lady Dana 44 и Bagatela, а на Новую Землю яхты "Альтер Эго" и "Апостол Андрей".

Летом 2019 года на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа в отличие от материка было, по арктическим меркам, настоящее лето. "Это у нас уже примета из многолетних наблюдений: если на материке нет лета, то оно есть в Арктике, - отметил Кирилов. - А по ледовой обстановке условия были очень хорошие. Архипелаг летом полностью очистился ото льдов, северная кромка льдов ушла высоко, выше острова Рудольфа - самого северного острова ЗФИ, даже Греэм-Белльский (остров Греэм-Белл - самый восточный остров ЗФИ, возле него всегда сложная ледовая обстановка - прим. ТАСС) "мешок со льдом" к концу сезона очистился полностью".

По словам директора нацпарка, в последние годы полностью свободная ото льда акватория ЗФИ - редкое явление. "Опять же по опыту прогноз, что следующие два года должны быть более ледовитые", - добавил он.

Туристы из 44 стран

В этом сезоне нацпарк посетили туристы из 44 стран. В прошлом году туристы были из 41 страны, в 2017 году - из 36 государств. Впервые за все время существования парка больше всего посетителей оказалось из России. Обычно большинство туристов из Китая. "В этом году у нас на первое место по количеству гостей вышла Россия - 262 человека. Китай в этот раз на втором месте - 255 гостей. Третье место США - 193 туриста. Это не очень типично, - отметил собеседник агентства. - Традиционно много туристов из Германии и Швейцарии. Обычно гостей из ФРГ у нас больше, чем из США".

В этом году территорию нацпарка посетил человек в инвалидной коляске - it-специалист из Санкт-Петербурга. Самой сложной задачей стала его высадка на острове Гукера, где находится комплекс строений первой на ЗФИ полярной станции "Бухта Тихая". Высаживаться здесь можно только на специальных резиновых лодках-зодиаках. "Его высаживали в бухте Тихой на коляске при помощи лебедки", - рассказал Кирилов.

Самая многочисленная категория посетителей нацпарка в этом году - туристы от 51 года до 70 лет, их было 382, в возрасте от 71 до 90 лет "Русскую Арктику" посетили 268 гостей.

Встречи и находки

В этом году в "Бухту Тихую" вернулась "Синяя книга" - гостевая книга, которая велась практически с первых дней создания полярной станции до ее закрытия, в ней оставляли свои записи сотрудники станции, а также гости, которые посещали остров. Первые записи в обновленной "Синей книге" оставили капитаны всех круизных судов, которые в этом году посетили остров Гукера, капитан ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов и знаменитый путешественник Федор Конюхов.

Туристы в этом сезоне посетили около 15 островов Земли Франца-Иосифа, в том числе остров Чампа со знаменитыми гигантскими каменными шарами и остров Галля, который был первым островом, открытом на архипелаге. "На ледоколе "50 лет Победы" прошли проливом Кольдевея - между островами Циглера и Винер-Нейштадтом - этим проливом обычно не ходят, потому что есть опасность, если там встанет какой-то айсберг, то не пройти дальше, - отметил Кирилов, - но, поскольку ледовые условия были хорошие, то прошли этим проливом. Он узкий, но очень интересный, там красивые выходы скал: скалы уходят вверх, покрыты ледником, и в спокойной воде красиво отражаются при полном штиле. Ледокол специально шел медленно, чтобы все успели сфотографировать".

Туристам удалось увидеть гренландских китов и китов Минке, атлантических моржей, а также 87 медведей. "С медведями было 62 встречи - в нескольких случаях это было два-три хищника. Медведи были в хорошем состоянии, не истощенные", - отметил директор парка.

Специалисты "Русской Арктики" в этом году на острове Земля Александры сделали ценную находку - бивень нарвала вместе с черепом. Первый бивень нарвала на территории ЗФИ был обнаружен в прошлом году, его исследовали на ДНК и оказалось, что это животное родственно тем, которые встречаются у восточной части Гренландии. "Новую находку мы будем также тщательно изучать, - сказал собеседник агентства. - Очень большой интерес вызывает этот нарвал, череп в хорошей сохранности. Это очень редкая находка".

Планы на будущее

В 2020 году на территории "Русской Арктики" впервые планируют начать регулировать поток туристов на основе результатов исследований антропогенной нагрузки на острова. "В следующем сезоне попробуем ввести пока мягко систему регулирования туристических потоков на территории ЗФИ, - пояснил Кирилов. - Чередовать острова между круизами, чтобы не было высадок за короткое время подряд на один остров. Когда с судна одновременно сходит 100-120 человек с разницей в неделю - это большая нагрузка, даже камни в Арктике не выдерживают такого прессинга".

В последующие годы будут разработаны конкретные рекомендации под конкретные места высадок, на некоторых островах, возможно, построят настилы и проложат каменные дорожки, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

В бухте Тихой, где поток туристов максимальный на Земле Франца-Иосифа, инфраструктуру расширят уже на следующий год. "Мы проведем дополнительные работы по обустройству территории, облагораживанию вида самой станции "Бухта Тихая". Нужно увеличить "емкость" дорожек, решить проблему с водой на территории, чтобы была вода для нужд станции, и одновременно был решен вопрос с подтоплением фундаментов строений", - сказал директор парка.

На небольшом водоеме, который находится выше строений станции, планируется установить дамбу. "Вода будет накапливаться, и мы сделаем водосброс, оградив территорию станции от избыточной влаги в весенний период", - добавил он.

"Русская Арктика" - самая большая особо охраняемая природная территория в России. Площадь созданного в 2009 году парка составляет 8,8 млн га. Он включает часть острова Северного архипелага Новая Земля и архипелаг Земля Франца-Иосифа.