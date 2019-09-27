"Мелодия" выпустила запись живого концерта учеников пианистки Веры Горностаевой

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" представила запись живого концерта учеников пианистки и педагога Веры Горностаевой к 90-летию со дня ее рождения, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

На диске записан концерт учеников Горностаевой Лукаса Генюшаса, Вадима Холоденко и Андрея Гугнина, состоявшийся в московском зале "Зарядье" в июле 2019 года. Они исполнили сочинения Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта и Роберта Шумана - все эти произведения музыканты разучивали в классе Горностаевой, пояснили в пресс-службе.

"Лукас Генюшас, Вадим Холоденко, Андрей Гугнин дружат со времен учебы. Профессор в шутку называла своих любимцев "тремя мушкетерами" или "тремя богатырями", - рассказали в компании. Также в пресс-службе уточнили, что это первая запись, сделанная "Мелодией" в новом московском зале "Зарядье".

Бонус-треком альбома стал "Романс для фортепиано в шесть рук" Сергея Рахманинова, исполненный пианистами "на бис". Он доступен только в цифровом издании. Цифровое издание доступно в iTunes, Apple Music, Youtube и других сервисах.

Вера Горностаева (1929-2015) - советская и российская пианистка, педагог, музыкально-общественный деятель, публицист. В 1952 году она окончила Московскую государственную консерваторию (МГК) имени П. И. Чайковского, а в 1955 - аспирантуру по классу фортепиано у Генриха Нейгауза, после которой сразу начала преподавательскую и концертную деятельность. В 1966 году стала профессором консерватории, впоследствии президентом Московского Союза музыкантов.

Среди учеников Веры Горностаевой - Этери Анджапаридзе, Сергей Бабаян, Дина Иоффе, Марат Губайдуллин, Семен Кручин, Александр Слободяник, Алексей Ботвинов и другие.