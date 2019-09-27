В Туле открылся юбилейный Российско-финляндский культурный форум

ТУЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Юбилейный Российско-финляндский культурный форум открылся в четверг в Туле с участием около 300 представителей государственных музеев двух государств. Приветствия президентов России Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинистё были зачитаны на торжественном открытии форума.

"Вот уже два десятилетия форум играет большую роль в развитии двухстороннего гуманитарного сотрудничества, обеспечивая прямое неформальное общение между представителями государственных ведомств, творческих коллективов, учебных заведений, музеев и неправительственных организаций наших стран. Тульская область, принимающая юбилейный форум, известна своими богатыми культурными традициями. В начале прошлого века в усадьбу Ясная Поляна в гости ко Льву Николаевичу Толстому приезжал классик финской литературы Арвид Ярнефельт, и выдающиеся писатели обменивались творческими замыслами, обсуждали различные общественные проблемы. Надеюсь, у наших гостей из Финляндии будет возможность ознакомиться не только с этой мемориальной усадьбой, но и с другими достопримечательностями Тульского края", - зачитал обращение главы государства губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В обращении президента Финляндии Саули Ниинистё отмечено, что впервые форум вышел за пределы Северо-Западного федерального округа и проводится в Центральном федеральном округе. "За 20 лет своего существования культурный форум закрепил свои позиции многопрофильного места встречи деятелей культуры и искусства. Форум предоставляет свою площадку для новых открытий и партнерств. Действующая модель форума также вдохновляет партнеров в других европейских странах, и, прежде всего, он укрепил связи между нашими двумя странами так же, как и прямое финляндско-российское приграничное сотрудничество", - процитировал главу государства Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

Дюмин отметил, что проведение форума в Туле - большая честь для региона. "Для нас важно, чтобы культура была доступна каждому, и сегодняшний форум - это хорошая возможность обсудить вопросы развития традиционного и современного искусства <...> Сегодня на площадке Тульского музея изобразительных искусств мы откроем фотовыставку посольства Финляндии в РФ "Уличный стиль от Хельсинки до Москвы". Такие проекты - пример того, как культура объединяет народы", - подчеркнул глава региона.

О форуме

XX юбилейный Российско-финляндский форум организован Министерством культуры РФ при участии Министерства иностранных дел РФ и Министерства образования и культуры Финляндии. Итогом форумной деятельности с 2000-го по 2018 годы стали почти 1,5 тыс. проектов, реализованных учреждениями культуры двух государств.

Форум проходит в Туле с 27 по 28 сентября. Его главная тема - "Традиционная культура как базис современных трендов". В программе запланированы двусторонние партнерские переговоры более чем по 70 совместным проектам российских и финляндских музеев, культурных центров, библиотек, учебных заведений и других учреждений. На базе выставочного зала Тульского кремля пройдут семинары по развитию визуального искусства, ремесел, библиотечного дела и других направлений.