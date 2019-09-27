Художники России и Италии вместе напишут в Крыму картину, посвященную виноделию

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Художники из Крыма и Италии напишут общую картину, посвященную молодому вину, на фестивале в Севастополе, а потом проедут с пленэром по Крымскому полуострову. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель центра культурных инноваций, председатель правления Севастопольской региональной общественной организации "Творческий Союз художников Севастополя" Сергей Берлов.

"Завтра на WineFest мы будем совместно писать картину, посвященную молодому вину, виноделию. Будут четыре больших холста, которые потом соединяются", - рассказал Берлов.

Он уточнил, что из Италии прибыли четыре художника, президент профильной ассоциации и журналист. "Потом мы отправимся на пленэр по местам Крыма, где были итальянцы: Херсонес, итальянская крепость в Балаклаве, потом - Судак и Феодосия. А 5 октября в Севастополе пройдет итоговая выставка", - добавил собеседник.

Праздник сбора урожая и виноделия WineFest 28-29 сентября пройдет в Севастополе в четвертый раз. На сайте фестиваля сообщается, что запланированы развлечения для всей семьи, концертная программа с участием российских звезд, презентация крымских вин и виноделен. Отмечается, что в мероприятии примут участие "известные итальянские и российские художники, итальянские оперные певцы, известные мастера итальянской гастрономии".