Режиссер Кшиштоф Занусси снимет фильм об отношении математика к деньгам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Польский режиссер Кшиштоф Занусси сообщил в пятницу на пресс-конференции, что работает над сценарием нового фильма о молодом математике.

"Есть работа, где я только закончил сценарий. Новая моя картина - это современная история молодого математика. Родственник хочет оставить ему огромные деньги, а он не хочет их брать. Это рассказ о свободе человека, где не деньги дают свободу, а, наоборот, деньги отбирают свободу", - сказал он.

Режиссер также отметил, что предложил польскому телевидению мини-сериал из шести частей. "Конструкция рассказа - это выражение моего мнения о неопределенных механизмах жизни", - добавил он.

В 1950-1960-х годах Занусси изучал физику в Варшавском университете и философию в Краковском университете. В 1966 году окончил режиссерский факультет Лодзинской киношколы.

Занусси признался, что ждет новые фильмы Андрея Звягинцева, Александра Сокурова, Алексея Германа, Андрея Кончаловского.

"Я жду новые картины Звягинцева, Сокурова, Германа, если Андрей Смирнов что-то снимает, то мне интересно. Если Кончаловский что-то снял, то я побегу, даже не буду спрашивать, о чем картина, потому что это режиссеры, которые меня не подвели. Это уже много, потому что таких мастеров немного осталось в мире, а у вас они есть, и некоторые из них довольно молодые", - сообщил он в пятницу на пресс-конференции.

По его словам, у современных молодых режиссеров наблюдается страх перед съемками второй картины. "Есть много дебютов, после которых нет продолжения. Человек сделает первую картину, поймет, что случилось невероятное счастье, и боится делать вторую. Этот феномен есть по всему миру - во Франции, в Польше тоже. Поэтому у молодых режиссеров самая большая проблема - вторая картина, а не первая", - добавил он.

О режиссере

Польский режиссер приехал в Россию, чтобы открыть ретроспективу своих фильмов в киноцентре "Октябрь", приуроченную к 80-летию мэтра. Церемония прошла 26 сентября.

В 1950-1960-х годах Занусси изучал физику в Варшавском университете и философию в Краковском университете. В 1966 году окончил режиссерский факультет Лодзинской киношколы.

Дипломный фильм Занусси "Смерть провинциала" получил приз на Венецианском кинофестивале и главную премию на МКФ в Мангейме. Первый полнометражный фильм Занусси "Структура кристалла" вышел в 1969 году.

Фильм Занусси "Константа", снятый в 1980 году, был удостоен приза за режиссуру на Каннском кинофестивале, лента "Год спокойного солнца" - главного приза в Венеции.

Среди других известных фильмов режиссера "Защитные цвета" (1976 год), "Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем" (2000 год). Последний получил семь наград польских и международных кинофестивалей, в том числе призы Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре и Московского кинофестиваля.