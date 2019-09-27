Документальный фильм "Хозяин оленей" взял гран-при фестиваля "Флаэртиана" в Перми

ПЕРМЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Фильм "Хозяин оленей" российского режиссера Ксении Елян получил гран-при на международном фестивале документального кино "Флаэртиана" в Перми. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба фестиваля.

"Стали известны лауреаты 19-го международного фестиваля документального кино "Флаэртиана". Призы вручены в трех конкурсных программах: международном конкурсе, национальном конкурсе и студенческом смотре. Гран-при за лучший фильм фестиваля - "Большой Золотой Нанук" - получил "Хозяин оленей", - говорится в сообщении.

Фильм "Хозяин оленей" - это полнометражный дебют выпускницы Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, режиссера и оператора Ксении Елян. "Хозяин оленей" - это история о семилетнем мальчике Захаре, который живет в семье кочевников среди огромных арктических пространств Сибири. У него есть собственный олень и тундра для пастбища. Захар - очень любознательный, интересующийся мальчик, жаждущий найти ответы на миллионы вопросов о мире у своей новой учительницы.

В национальном конкурсе "Российская Флаэртиана" приз за лучший фильм получил режиссер Максим Арбугаев за ленту "Бой", а в студенческом конкурсе выиграла Елена Кондратьева с картиной "Переходный возраст".

Председатель жюри национального конкурса фестиваля, кинооператор Ирина Шаталова в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что "Флаэртиана" отличается от других фестивалей документального кино, которые проходят в России. "Особенность колоссальная, она очень ярко выражена - в центре фестиваля находится в первую очередь программа, можно прийти на любой фильм конкурса, и он станет открытием", - сказала она.

"Флаэртиана" - международный фестиваль неигрового кино, который развивает традиции одного из основоположников документального кино Роберта Флаэрти, когда с помощью длительного наблюдения за реальным человеком снимается невыдуманная и искренняя история из жизни героя. Фестиваль проводится с 1995 года в Перми. В этом году в оргкомитет поступило более 1 тыс. заявок, из них на международный конкурс отобрали 13 кинолент, на российский и студенческий - по 15, всего было показано более 130 документальных фильмов.