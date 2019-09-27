Хелен Миррен вступилась за российскую императрицу

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Английская актриса Хелен Миррен, урожденная Елена Васильевна Миронова назвала чудовищной клеветой утверждения о том, что Екатерина II якобы вела развратный образ жизни. Обладательница "Оскара" (2007) за роль Елизаветы II в фильме "Королева", сыгравшая российскую императрицу в мини-сериале "Екатерина Великая" канала HBO, вступилась за свою героиню в интервью газете The Sun.

"Ужасно то, как история относится к успешным и влиятельным женщинам", - отметила Миррен. Ее "достижения были просто потрясающими", и подобные слухи и ложь распространяются, чтобы унизить императрицу, полагает актриса, которая ранее сыграла также роли английских королев Шарлотты (1994) и Елизаветы I (2005).

По словам Миррен, работа над образом Екатерины II, свободной от ограничений женщины в обществе, в котором доминируют мужчины, доставила ей истинное удовольствие, особенно после ленты о королеве-девственнице Елизавете I. "Женщин, борющихся за свои права, нередко представляют как странных, - а они таким образом сокрушают своих противников", - считает она.

Четырехсерийный исторический сериал "Екатерина Великая" снял режиссер Филип Мартин, ранее работавший над популярными сериалами "Корона" и "Валландер". Сценарий написал британец Найджел Уильямс - в 2005 году он принимал участие в создании сериала "Елизавета I" с участием Миррен.

По мнению кинокритиков, сыграть Екатерину II актрисе помогла ее связь с Россией: ее дед Петр Васильевич Миронов был высокопоставленным военным в царской армии, и до того, как стать Хелен Миррен, ее звали Елена Миронова. Родившаяся в Великобритании в 1945 году будущая актриса была названа своим отцом, русским эмигрантом Василием Петровичем Мироновым Еленой. Однако в 50-е годы он сменил свое имя на Бэзил Миррен (Basil Mirren), а дочери - на Хелен Миррен.

Премьера мини-сериала "Екатерина Великая" запланирована на 3 октября. В начале сентября канал HBO распространил на YouTube полный трейлер картины.