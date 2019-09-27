Астраханский театр оперы и балета получит ежегодный президентский грант

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Астраханский государственный театр оперы и балета будет получать ежегодный президентский грант в размере 145 млн рублей. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Внести в постановление правительства РФ… "О ежегодных размерах грантов президента РФ в области культуры и искусства"… "Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский государственный театр оперы и балеты" - 145 млн рублей", - говорится в документе.

Министр культуры Владимир Мединский ранее предложил выделить президентский грант на заработные платы сотрудникам Астраханского театра оперы и балета в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина в Астраханской области. В конце августа Путин увеличил размер фонда грантов главы государства в области культуры и искусства: с 2020 года на гранты из федерального бюджета будет выделяться по 8 млрд 186,5 млн рублей в год, в прежней редакции эта сумма составляла 8 млрд 41,5 млн рублей. Одновременно с этим перечень грантополучателей достиг 100, пополнившись Астраханским государственным театром оперы и балета.

Астраханский государственный театр оперы и балета был основан в 1899 году. 27 октября 2011 года в Астрахани открылось современное здание театра, с этого времени он стал государственным. У театра есть своя балетная школа, оперная труппа, хор, оркестр. Артисты гастролируют по России и за границей.