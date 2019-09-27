Китайско-российский сериал о любви снимут в Мурманской области

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Съемки китайско-российского сериала под рабочим названием "Северное сияние любви" пройдут в Мурманской области в октябре. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областного правительства.

"Съемки китайско-российского сериала пройдут в Мурманской области", - сообщает пресс-служба.

Руководителем проекта выступает известный тайваньский режиссер и продюсер Дэвид Линь (David Lin). Он начал свою карьеру на телевидении еще в 1982 году и за это время участвовал в сотнях творческих проектов. Наиболее известные в Азии его сериалы "Четыре императорских драгоценности" (2005, 44 серии), "Счастлив - хлопай в ладоши!" (2006-07, 400 серий), а также полнометражные фильмы "Украденное пятилетие" (2012), "Золотые слова" (2015) и ряд других. Идея снимать сериал в России родилась у создателей киноленты после знакомства с суровым и прекрасным российским Заполярьем, а также под впечатлением фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева.

Сюжетная линия сериала связана с событиями сентября 1999 года, когда на Тайване произошло крупнейшее землетрясение и представители многих стран, в том числе и России, участвовали в спасательных операциях. По сюжету, один из российских спасателей по имени Дима вызволяет из-под завалов тайваньскую девочку. Спустя годы девушка отправляется на родину Димы в Мурманскую область.

В главных ролях - Го Сюефу (Puff Kuo) и Цай Фаньси (Kent Tsai), восходящие звезды азиатского кино. Оба пользуются значительной популярностью среди китайскоговорящей аудитории, имеют миллионы подписчиков в социальных сетях.

Премьера сериала в Китае и в странах Юго-Восточной Азии планируется в январе 2020 года. Уже сейчас подписаны контракты с ведущими телевещательными корпорациями этого региона. Часть съемок пройдет также в Москве и Петербурге.