Выставка наследия Великого Шелкового пути открылась в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 27 сентября. /ТАСС/. Международная археологическая выставка "Шелковый путь" открылась впервые в Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках симпозиума международной ассоциации по изучению текстиля Шелкового пути. На выставке представлены изделия, которые были найдены на местах прохождения Шелкового пути в горах республики, а также артефакты из Китайского института шелка, передает корреспондент ТАСС.

"Всем этим шелкам, которые находятся в витринах, более тысячи лет, есть экспонаты, найденные в различных захоронениях, - Аланского времени, позднего Средневековья. В первом зале находятся экспонаты, которые привезли из института шелка в Китае - в республику прибыла делегация из 70 человек во главе с профессором Звезданой Доде - это специалисты мирового уровня, которые специализируются только на реставрации и изучении шелка. Во втором и третьем зале представлены экспонаты из фондов нашего музея, все они найдены на территории Карачаево-Черкесии. Выставка проводится у нас, потому как основная часть Шелкового пути проходила на территории региона вверх по Кубани - Теберда - Клухорский перевал", - рассказал ТАСС замдиректора Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника им. Байчоровой Ханафи Хасанов.

Выставка, где представлено более 200 экспонатов, продлится в течение дня в Картинной галерее города Черкесска. Артефакты, представленные музеем региона, ранее не экспонировались. Организаторами выступил Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник им. Байчоровой совместно с археологической компанией "Наследие" при участии Китайского института шелка.

"Подобные выставки имеют очень большое значение для пропаганды культурных ценностей. Отрадно, что такое соединение произошло именно на базе Шелкового пути, здесь есть и китайские экспонаты и то, что отреставрировали наши местные археологи. Все это важно для подтверждения мировой истории и для народов, которые проживают на территории современной Карачаево-Черкесии", - сказал ТАСС первый замминистра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев.

В международном симпозиуме, который проходит в городе Кисловодске Ставропольского края, принимают участие эксперты из 20 стран: Швеции, Индии, Китая, Италии, Южной Кореи, России, Норвегии, Германии, Дании, Тайваня, США, Великобритании, Таиланда, Финляндии, Израиля, Канады, Японии, Гонконга, Венгрии и Эстонии. Работа симпозиума будет проходить в рамках международного проекта "Экономический пояс Шелкового пути ХХI века".