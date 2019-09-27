Актеры с ограниченными возможностями примут участие в фестивале "Особый взгляд" в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первый российский форум-фестиваль социального театра "Особый взгляд", который соберет 250 участников из разных регионов России, пройдет в Москве с 28 по 31 октября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба фестиваля.

"В программе фестиваля 12 спектаклей государственных и независимых театров, в которых играют не только профессиональные актеры, но и люди с ограниченными возможностями здоровья, представители социально незащищенных групп населения", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, цель фестиваля - объяснить на примере спектаклей особенности социального театра и его развития в регионах.

Зрители смогут увидеть спектакли "Магазин" Центра современной драматургии (Екатеринбург), Wonder boy Молодежного театра Алтая (Барнаул), "Гроза - среда обитания" московской театральной школы "Инклюзион", "Все началось со шторки для душа" столичного театра The Invisible Shows, "Unреальность" театральной школы "Инклюзион" из Новосибирска и другие. Спектакль также представит Музей архитектуры имени А. В. Щусева, постановка получила название "Страна слепых". Вход на мероприятия свободный, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Площадками для спектаклей послужат Новое Пространство Театра Наций, Московский музей современного искусства (ММОМА), Центр имени Вс. Мейерхольда и Дом-музей М. Н. Ермоловой. В Экспертный совет форума-фестиваля вошли художественный руководитель Центра имени Вс. Мейерхольда Виктор Рыжаков, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, сценарист и кинорежиссер Александр Адабашьян, актриса Алена Бабенко, режиссеры Андрей Афонин, Наталья Попова и Елена Польди, актриса Юлия Ауг и журналист Катерина Гордеева.

"Темы, к которым обращается социальный театр, имеют отношение ко всем и каждому. Социальные театральные проекты часто связаны с инклюзией, и в рамках фестиваля мы предлагаем расширенное понимание этого термина. Инклюзия - это прежде всего право. Право чувствовать себя полноценным и счастливым, несмотря на инвалидность и особенности развития, несмотря на то, есть у тебя родные или нет, богат ты или беден, нуждаешься в помощи или абсолютно самостоятелен", - цитирует пресс-служба креативного продюсера форума-фестиваля Нику Пархомовскую.