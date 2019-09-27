Умерла киновед и специалист по документальному кино Рита Черненко

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Киновед, заслуженный работник культуры РФ Рита Черненко умерла в возрасте 82 лет. Об этом в пятницу сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"26 сентября 2019 года не стало заслуженного работника культуры РФ, члена Союза кинематографистов России, много лет проработавшей бессменным консультантом по вопросам неигрового кино в Союзе кинематографистов России Риты Давыдовны Черненко", - говорится в сообщении.

Союз кинематографистов России и Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса выразили соболезнования родным и близким Черненко.

Рита Черненко родилась в 1937 году в Нальчике. Окончила киноведческий факультет ВГИКа по специальности "Редактор". Была составителем сборников "20 режиссерский биографий", "О Шукшине. Жизнь и фильмы", "Вспоминая Шукшина" и других. Несколько десятилетий проработала ведущим консультантом по вопросам неигрового кино Союза кинематографистов РФ. Отмечена многочисленными наградами и званиями, в том числе - "Заслуженный работник культуры РСФСР" и "Отличник кинематографии".